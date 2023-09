Animoca Game Studio lancia il token Metaverse su Bitcoin

Il gigante degli investimenti e dei giochi in criptovaluta Metaverse Animoca Brands ha rivelato questa settimana i piani attraverso una delle sue filiali per lanciare un token di criptovaluta. metaverso In Bitcoin Unico in tutto il protocollo ordinale.

Studio di gioco Darwise Entertainment (Ovvero la vita dietro gli studi), una filiale di Animoca, mira a creare un ecosistema Metaverse completo costruito attorno ad esso Accordi Bitcoinun protocollo che consente agli utenti di registrarsi e creare risorse simili a NFT sulla blockchain Codici BRC-20 Nel Bitcoin.

Include il piano del metaverso dello studio GiochiIntegrazioni di marchi, esperienze nel mondo reale e altro ancora. Darewise è lo studio dietro La vita dopo, un gioco Metaverse in arrivo con NFT. Sarà il primo gioco a implementare il token Metaverse basato su Bitcoin recentemente annunciato per risorse di gioco, terre virtuali e altro ancora.

Per creare il prossimo token Bitcoin, Darewise collaborerà con Horizen Labs, la società che ha contribuito a sviluppare il contratto intelligente e la strategia dei token per ApeCoin (APE), token basato su Ethereum Collegato a un progetto NFT Annoiato Ape Yacht Club. Life Beyond aveva già lanciato giochi NFT sulla rete di scalabilità di Ethereum a coste.

“Sono molto entusiasta che i nostri Life Beyond Studios siano pionieri nell’uso di Bitcoin Ordinals”, ha affermato il CEO di Animoca Brands. Robbie Young A Decrittazione.

Young ha aggiunto che l’innovazione costante è il segno distintivo del settore. Web3e con l’arrivo sulla scena degli Ordinali quest’anno, è giusto che Animoca stia cercando di andare avanti con la sua app.

I token sono risorse digitali archiviate digitalmente in un satoshi, la più piccola denominazione di valuta Bitcoin (1/100.000.000 di Bitcoin). Sebbene l’attività commerciale relativa a questi mestieri virtuali sia diminuita negli ultimi mesi, nuovi prodotti appaiono costantemente, tra cui… Grafico sociale e altri ecosistemi del metaverso Bitcoin Pianificato.

“Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma il potenziale di Bitcoin di diventare qualcosa di più di una semplice riserva di valore è enorme”, ha affermato in una nota Benjamin Charbet, co-fondatore e CEO di Darewise Entertainment.

Animoca Brands è uno dei principali attori del Metaverso e ha investito in centinaia di aziende e progetti, raggiungendo un valore di 5,9 miliardi di dollari a settembre 2022.

L’azienda pubblica anche diversi giochi basati su NFT, incluso il gioco Ethereum Metaverse sabbia. RRecentemente, Animoca ha rilanciato Finanziamento di 20 milioni di dollari per un nuovo progetto del metaverso, The Mocaverse, una delle numerose iniziative di gioco sotto il suo ombrello.

Young ha spiegato Decrittazione Il token del metaverso Bitcoin è “indipendente da Mocaverse, sebbene Life Beyond Studios faccia parte del progetto.” Ha aggiunto che ci sarà più “collaborazione tra il mondo AAA che stanno costruendo e il più ampio Mocaverse”.