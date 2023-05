Anna Karina Soto è scappata a causa di un brutto scherzo

Anna Karina Soto ha avuto il terrore della sua vita dopo una dinamica medica nello show. / foto @karylamas

In una recente trasmissione televisiva Buongiorno Colombia.È stato condotto un esperimento medico che ha suscitato polemiche tra i telespettatori. Durante la sezione dedicata agli effetti dello stress sul corpo umano, una delle ospiti, la dottoressa Alexandra Rada, insieme alla sua collega María Paula Ortega, ha spiegato come funziona l’ormone. cortisoloche è responsabile della preparazione del corpo ad allarmi e minacce, può aumentare quando aumentano i livelli di stress.

Per incarnare questa teoria, il tenente colonnello Anna Karina Soto È stata chiamata a prendere parte a un esperimento, perché non era nel gruppo di registrazione e non sapeva di cosa stessero parlando in quel momento. Il presentatore ha misurato i suoi segni vitali e la pressione sanguigna prima di essere legato a una sedia e bendato. In quel momento, i suoi colleghi hanno iniziato a far esplodere bombe e a spostare con la forza la sua sedia, provocando il panico nella conduttrice, che è corsa dappertutto.

“Il mio cuore batteva forte e mi sono irrigidito. Ora sto bene, calmati. Mi ha fatto venire fame “, ha detto l’annunciatore in quel momento.

Questo è stato il momento in cui Ana Karina Soto è scappata a causa di uno scherzo pesante a Buen Dia, in Colombia. / Video PureCensorship



Sebbene alla fine sia stato rivelato che si trattava di uno scherzo e che l’esperimento aveva lo scopo di mostrare come il corpo umano reagisce a situazioni stressanti, molti telespettatori sui social network al mattino si sono chiesti se fosse necessario realizzare questo tipo di “esperimento”. In un programma televisivo accessibile ai bambini.

Infine, l’attività non era molto chiara circa il suo scopo, poiché varie misurazioni della pressione sanguigna e dei segni vitali non sembravano supportare la teoria dei medici invitati. Ciò che è diventato chiaro, tuttavia, è che la vista dell’annunciatore spaventato che correva per lo studio ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Anche se molte delle dinamiche che fanno Buongiorno Colombia. Sono così favorevoli a educare gli spettatori che quando “girano fuori controllo” finiscono per essere un episodio che può diventare divertente per molte persone, ma per altri finiscono per essere scene di grande ansia, soprattutto per i genitori e i loro figli.

In ‘Buongiorno ColombiaE Anna Karina Soto Si è visto un volto più fresco, dinamico e rilassato, qualcosa che raramente era stato in grado di esprimere sui newsgroup di RCN. Questo viene trasmesso attraverso i suoi social network, dove è molto attiva e interagisce costantemente con i suoi oltre 1,8 milioni di follower, che inseriscono le loro domande in ogni dinamica per saperne di più sulla sua vita privata.

Anna Karina Soto ha rivelato com’è la sua relazione con suo marito Alejandro Aguilar. @karylamas / Instagram

Questa volta non ha fatto eccezione: un netizen non filtrato ha osato chiederle della sua relazione con suo marito. Alejandro Aguilar, con cui ha una relazione da oltre 10 anni e hanno un figlio di nome Dante. La domanda era “Com’è il tuo rapporto con Alejandro? Chi è coraggioso?”, Con grande sorpresa, Norte Santander ha risposto che ha lasciato più di un pensiero.

“Beh, grazie al cielo. Come nella maggior parte delle relazioni, abbiamo dei giorni molto buoni e altri meno buoni, ma per fortuna ci sono più giorni buoni di quelli meno buoni”, ha risposto Soto, riferendosi al fatto che sei non sempre di buon umore, ma sai che cercano sempre di tirarti fuori. Il lato positivo di ogni esperienza che vivono. Va ricordato che Aguilar ha accompagnato la conduttrice nel momento più difficile della sua vita, quando sua madre è venuta a mancare.