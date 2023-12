Anna Maria Bernini, ministro italiano dell’Università: “Vedo le condizioni per rafforzare il rapporto tra Italia e Argentina con Javier Millay”

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Anna Maria Bernini Dall’ottobre 2022 è Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Georgia Meloney.

Avvocato e Professore Universitario, Bernini (Bologna, 1965) è uno dei ministri più esperti dell’attuale amministrazione. Lei è uno dei leader ForzaItalia. Un partito formato dall’ex primo ministro Silvio BerlusconiÈ l’ala più moderata e liberale della coalizione di destra al potere Melonia.

Bernini è attualmente in viaggio a Buenos Aires, dove rappresenterà il governo italiano all’inaugurazione presidenziale. Javier M. Quella che segue è un’intervista esclusiva Infobay.

Cosa si aspetta il governo italiano dalla nuova amministrazione di Javier Mili in termini di relazioni bilaterali tra Italia e Argentina?

L’Argentina offre un grande esempio di democrazia. Quando i cittadini si esprimono attraverso il voto, i risultati vanno sempre rispettati. I nostri due Paesi hanno un rapporto speciale e un profondo legame storico e culturale, rafforzato dalla presenza della più grande comunità di italiani all’estero in Argentina. I governi argentino e italiano hanno opinioni convergenti su diversi dossier internazionali. Entrambi sosteniamo l’ingiusta invasione dell’Ucraina da parte della Russia, così come siamo a stretto contatto con Israele, preoccupati per la situazione umanitaria del popolo palestinese e impegnati per una soluzione pacifica al conflitto in Medio Oriente. Sono sicuro che il legame tra i due Paesi continuerà a diventare sempre più forte e stretto.

Crede che l’approccio liberale del prossimo presidente argentino avrà un impatto positivo sugli investimenti italiani in Argentina?

– Miley ha presentato agli elettori un piano volto ad un forte rinnovamento del Paese. Le sue opinioni hanno ottenuto il consenso di un’ampia fascia di argentini desiderosi di cambiamento. Attualmente ce ne sono alcuni 250 aziende italiane in Argentina, attiva sia nei settori tradizionali che in quelli innovativi. Entro il 2022, l’interscambio tra i nostri Paesi supererà i 2,6 miliardi di euro. Non vedo alcun motivo per allentare questo rapporto, così stretto e reciprocamente vantaggioso; Al contrario, vedo le condizioni per rafforzarlo.

Come vede la possibilità di collaborazione nella ricerca e sviluppo tra università e centri di ricerca in Italia e Argentina? Quali ambiti di ricerca ritiene che trarrebbero maggiori benefici dalla collaborazione italo-argentina?

Italia e Argentina stanno già collaborando fruttuosamente nei campi della ricerca e dell’innovazione. Ci sono fino ad oggi 656 Accordi Interateneo, Oltre a 6 convenzioni tra istituzioni AFAM (Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e di Danza) come Conservatori e Accademie. Continuano ad aumentare gli studenti argentini in Italia. Sono passati da 280 nel 2016/17 a quasi 500 nel 2021/22. Queste statistiche sono la prova di un rapporto solido ed efficace. L’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica risale al 1997 e in tale quadro è stato definito il Piano di Gestione della Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia-Argentina 2021-2023. L’accordo prevede lo scambio di ricercatori e l’avvio di importanti progetti di ricerca su temi strategici come le biotecnologie, le energie rinnovabili, le scienze marine, l’agroalimentare e le tecnologie satellitari.

– Dal ministero che guidate, come pensate di rafforzare lo scambio culturale ed educativo tra i due paesi?

– Un sistema educativo sempre più internazionalizzato è uno degli obiettivi del mio mandato. Dico spesso che non mi piace il termine “fuga dei cervelli” perché credo nella contaminazione e nell’ibridazione dei saperi. La nostra missione è creare un ecosistema attrattivo in grado di attrarre studenti e ricercatori stranieri e italiani all’estero. In questo contesto, l’integrazione dei rapporti tra Italia e Argentina costituisce un percorso stabile e continuativo. Ad esempio, nell’ambito del PNRR [el plan europeo de recuperación pospandémico] Stiamo pianificando un bando per migliorare la cooperazione con le università dei paesi extra-UE. Sono disponibili 50 milioni di euro per migliorare la cooperazione in aree strategiche. Sono nove le proposte progettuali che prevedono contratti con una società argentina. La tua valutazione inizierà a breve.

Bernini è ministro delle Università italiane dal 22 ottobre 2022

-Esistono già alcuni programmi per promuovere lo scambio di studenti e accademici tra Italia e Argentina. Penso alla Confederazione delle Università Italiane per l’Argentina (CUIA), al Centro Italo-Argentino di Studi Avanzati (CIAAE) dell’Università di Buenos Aires, L’Università di Bologna è presente nel Paese da 25 anni. Il vostro Ministero prevede di rafforzare queste iniziative o di crearne di nuove? Se sì, quali?

—Il mio Ministero ha particolare interesse a promuovere il continuo scambio di esperienze scientifiche e di studenti tra l’Italia e l’Argentina. Seguiamo con particolare interesse le attività svolte da Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina-Guia. Per questo motivo, proprio lo scorso anno il Consorzio ha dato attuazione al “CUIASMUS-PRO-Programma di Azione Sociale per la Mobilità degli Studenti e dei Professori Universitari Italiani e Argentini”. Il progetto mira al trasferimento di studenti, docenti e ricercatori argentini in Italia, allo sviluppo di progetti di ricerca congiunti e all’implementazione di nuovi partenariati per l’istruzione superiore e la ricerca. Ci crediamo così tanto che abbiamo stanziato risorse finanziarie per questo progetto. Sono molto soddisfatto dell’importante attività svolta dall’Università di Bologna in Argentina.

In Italia mancano alcune figure professionali molto richieste, medici, infermieri, ingegneri per esempio. D’altro canto, i giovani professionisti argentini, molti dei quali possiedono la cittadinanza italiana, desiderano avere l’opportunità di esercitare la propria professione in Italia. In questo senso, una delle richieste storiche della comunità italo-argentina è che l’Italia faciliti i titoli di studio conseguiti in Argentina. Qual è la posizione del suo Ministero a questo riguardo? Può andare verso una politica che avvantaggi l’Italia e allo stesso tempo incoraggi l’attrazione di talenti ed esperti argentini?

– Questa è una questione che ci preoccupa molto. Devo chiarire che si tratta di una questione che coinvolge le competenze di più ministeri. Ho rafforzato il quadro dedicato al riconoscimento dei titoli accademici per consentire ai laureati argentini e di altre nazionalità di ottenere rapidamente il riconoscimento dei propri titoli, in considerazione del loro eventuale ingresso nel settore pubblico italiano. Le loro qualifiche di ricercatori.

—Sulla base della tua esperienza e visione, quale pensi che dovrebbe essere la visione a lungo termine per rafforzare le relazioni tra Italia e Argentina?

—Soprattutto negli ultimi mesi, ho rafforzato una convinzione che avevo davvero fin dal mio primo giorno di ministero. Le università, come accademie, conservatori e centri di ricerca, sono potenti strumenti per alleviare l’ansia. Purtroppo in questi tempi in cui assistiamo a tanti conflitti, La “diplomazia accademica” è un mezzo per mantenere aperti i canali Sembra chiuso o alimenta conversazioni interrotte. Italia e Argentina sono grandi partner in questo. Penso ad esempio alla nostra collaborazione nella ricerca in Antartide tra il PNRA italiano (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), la Direzione Nazionale Antartica (Argentina) e l’Istituto Antartico Argentino. In questa sezione, i riferimenti e i punti migliori dei nostri paesi.