Anna Maria Polo, è davvero un avvocato | Dottor Polo | Caso chiuso | celebrità | nnda nnlt | Fama

Uno dei programmi più visti in molti paesi dell’America Latina è “Caso Closure” che è stato eseguito da Anna Maria Polo, noto anche come “Dottor Polo” che è andato in onda su Telemundo. Da questo luogo, era responsabile dell’assistenza e della decisione sui problemi o sulle lamentele delle persone che si avvicinavano al televisore.

Anna Maria Polo Prima dirigeva un programma chiamato “Stanza delle coppie” che nel tempo si sarebbe chiamato “Caso chiusoGrazie al quale si è fatta conoscere in vari paesi, ha conquistato l’amore di migliaia di persone.

Alcune caratteristiche Dott. Polo Era il suo stile di conduzione del programma, così come le sue affermazioni forti e il suo modo di giudicare i partecipanti, a dare un carattere personale al “caso chiuso”.

Attualmente condivide parte del suo tempo con i suoi follower sui social network (Instagram) dove posta le foto delle attività che svolge o dei luoghi che visita.

Anna Maria Polo è davvero un avvocato?

Molte persone si chiedono se Dott. Polo Ha studiato legge per poter presentare il programma “Case Closed”, ma la risposta è stata rilasciata per la gioia delle sue migliaia di follower e fan.

Anna Maria Polo entrato Università Internazionale della FloridaDove ha completato i suoi studi post-laurea nella professione Scienze Politiche Ottieni una laurea. Grazie ai suoi sforzi, è stato in grado di completare i suoi studi e laurearsi, ottenendo così la sua laurea professionale.

Ma non era tutto, quindi, deciso a crescere ulteriormente professionalmente, ho continuato a studiare e sono riuscito a laurearmi Giurisprudenza presso l’Università di Miami. Poi si è laureato in diritto di famiglia e ha potuto esercitare la sua professione in Florida.

Dove hai esercitato la tua professione di avvocato?

Molti anni prima di iniziare a lavorare in televisione con il suo spettacolo che l’avrebbe portata alla fama, Anna Maria Polo Ha esercitato la sua professione a Miami (USA) dove ha lavorato per più di 20 anni.

Grazie ai suoi studi e alla sua specializzazione, ha potuto occuparsi di questioni come l’affidamento, l’adozione, il divorzio e la paternità, tra le altre legate al nucleo familiare.

È così che ha iniziato la sua carriera in televisione, poiché inizialmente è stata invitata come avvocato a commentare alcuni casi in programmi noti come Talk Show, come Cristina Show, América en vivo e altri.