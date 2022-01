Anna Toruga, triste dopo la morte di un membro della sua famiglia musicale | amore 40

Anna Toruga Sta attraversando un momento difficile e ha voluto condividerlo con i suoi follower sui social network. cantante Ha appena perso il suo amico e collega uomo d’affari, Cesar Sega, amico, come ho spiegato, hPer anni ha fatto parte della sua “famiglia musicale” E che l’ha accompagnata sul palco in più occasioni.

L’artista messicano che gli ha dedicato la sua vita Produzione e composizione musicale Accanto Accompagnare i cantanti dello status di leader mekano con la chitarraÈ morto martedì scorso, 4 gennaio, per cause non ancora rese note alla stampa. Quando avevo solo 40 anni.

“Caro Cesar, non posso credere che te ne sei andato… La mia famiglia musicale è orfana e i palchi non sarebbero gli stessi senza di te. Mi mancherà il tuo eterno sorriso, “musica rock” con te, guarda da parte”, ha detto l’artista spagnola in un post su Instagram in cui ha pubblicato diverse foto di lei e del suo musicista. Chitarra dove possono essere considerati complici su e giù per il palco.

Torroja, che è stato chiaramente influenzato dai social network, non è stato l’unico artista a dire addio a Cesar Cigar. anche accanto a lei Il produttore, cantante e cantautore messicano Aureo Baqueiro gli ha dedicato delle bellissime parole, che ha lavorato anche con Ceja; il Il giovane cantante Luis Arturo wAntura Chilena Mon Lafferty, con cui oltre a lavorare, è da tempo il suo partner romantico.

“Caro Cesar, sei il mio migliore amico e compagno da più di 6 anni, mi hai dato una famiglia in Messico, ti sei sempre preso cura di me quando stavo male, mi hai fatto ridere molto, ti ho scritto molte canzoni e mi hai scritto tanto anche tu, sei sempre stata la mia maestra e siamo stati molto felici Insieme”, ha scritto la cilena sul suo profilo Instagram come addio a Cesar.

Lafitte ha voluto usare il suo messaggio per apprezzare il lavoro di Cesare e lo ha ricordato a lui e ai suoi seguaci Continueranno a cantare “Love More Than Ever” tutte le canzoni che hanno scritto insieme. “Ti devo tanto, mio ​​caro Chino, anche se non ci sei più, ti amerò sempre. E ogni 2 maggio ti ricorderò con tanto amore, perché abbiamo condiviso anche il nostro compleanno, tra le tante cose Ti amo piccola riposa in pace” ha voluto aggiungere l’artista.