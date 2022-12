Annie Ernault onora Camus ricevendo il premio Nobel per la letteratura | Aggiorna Europa | Dott..

La scrittrice francese Annie Ernault ha approfittato del ricevimento del Premio Nobel per la letteratura a Stoccolma sabato (10.12.2022) per onorare il gigante delle lettere del suo paese, Albert Camus, che ha ricevuto lo stesso premio 65 anni fa.

La scrittrice 82enne, nel suo discorso di ringraziamento durante il grande banchetto celebrativo dei vincitori, ha espresso la sua “gratitudine” per essere apparsa nella lista dei premi accanto all’autore di “El extranjero” o “La peste”, premiato in 1957. .

“Ritrovarmi qui, 65 anni dopo, mi lascia con un profondo senso di stupore e gratitudine”, ha detto Erno ai 2mila invitati riuniti per il banchetto nella capitale svedese.

“Stupore per l’ambiguità presentata dal modo di vivere e dalla ricerca incerta e solitaria della scrittura. Gratitudine per avermi permesso di unirmi a Camus e a quegli scrittori defunti o contemporanei che rispetto”, ha detto.

Dopo che 15 francesi hanno ricevuto questo premio, Ernaud è diventata la prima donna del suo paese a inserire il suo nome nell’elenco dei vincitori.

L’autore ha anche accolto “chi non c’è, quegli uomini e quelle donne che a volte hanno trovato nei miei libri ragioni per vivere e lottare, per sentirsi più orgogliosi”. (afp)