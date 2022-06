Annunci di Xbox Game Pass che possiamo aspettarci all’Xbox & Bethesda Showcase 2022

Senza dubbio, ruota attorno a una delle più grandi domande di Xbox e Bethesda Showcase Cosa possiamo aspettarci dagli annunci di Xbox Game Pass. Naturalmente, c’è molta attesa in termini di giochi Xbox Game Studios che vedremo finalmente e le date di uscita che possono essere presentate. Ma data la posizione che il servizio principale di Microsoft ha all’interno del settore in questo momento, gli annunci che potrebbero essere rilasciati stanno creando molto clamore.

Tanto per fare un esempio di ciò che ci attende negli annunci di Xbox Game Pass, è già stato riportato FIFA 22 e Battlefield 2042 potrebbero arrivare presto su Game Pass, che mostra l’evoluzione del servizio. Molti altri giochi faranno parte dell’evento. La domanda è cosa potrebbero essere.

Quali saranno gli annunci di Xbox Game Pass?

Ne abbiamo già fatto uno Elenco dei giochi XGS che possiamo vedere che vogliamo vedere nello spettacolo La prossima settimana: Gears of War, The Mandalorian, il nuovo Banjo Kazooie, Avowed, Starfield, Redfall, Senua’s Saga: Hellblade II e Forza Motorsport 8. Tutti questi giochi, più i progetti AAA, verranno lanciati su Xbox Game Pass, come con tutte le esclusive proprietarie di Microsoft.

Abbiamo anche un file Elenco di giochi che probabilmente non vedremo su Xbox e Bethesda Showcase: Perfect Dark, Everwild, Elder Scrolls VI e State of the Nation 3. Questo ovviamente può frustrare molti fan che aspettano con impazienza notizie su questi giochi. Ma le notizie non sono del tutto negative. XGS presenterà anche alcuni dei suoi altri titoli in produzione, uno dei quali potrebbe essere il tanto atteso Fable.

Negli ultimi anni, Gli eventi Xbox si sono concentrati molto su Xbox Game Pass, a volte affermando inizialmente che tutti i fan del gioco vedranno che verrà lanciato su Xbox Game Pass il giorno del lancio. È del tutto possibile che accada di nuovo con l’Xbox & Bethesda Game Show il 12 giugno. E per pensare in questo modo, le possibilità di annunci di Xbox Game Pass sono semplicemente enormi.

Oltre ai giochi citati, c’è un’interessante opportunità per annunciare Xbox Game Pass con Activision. Non è chiaro fino a che punto Microsoft collaborerà con Activision quest’anno, poiché l’acquisizione è ancora in fase di chiusura, ma possiamo almeno vedere una certa collaborazione con I prossimi giochi Activision come Call of Duty: Modern Warfare 2, Overwatch 2 e Diablo 4 O quel misterioso gioco di sopravvivenza Blizzard.

È innegabile che sia difficile per Xbox compilare un file Il vuoto lasciato dall’assenza di Starfield e Redfall nel 2022. Tuttavia, alcune forti partnership con le versioni di Xbox Game Pass hanno il potenziale per lenire le ferite dei fan. E per gli abbonati che sono attratti dal servizio perché si concentra sui lanci direttamente su Xbox Game Pass, la community vuole vedere più annunci di lancio sul servizio.

Anche se non abbiamo ancora altro che spunti e indizi, oltre a grandi aspettative, rimarremo sicuramente sorpresi dalle grandi aspettative. Annunciando che Xbox arriverà il 14 giugno.

Ultimo aggiornamento 28-04-22 2022. Prezzi e disponibilità possono differire da quelli pubblicati. SomosXbox potrebbe ricevere una commissione dai tuoi acquisti. maggiori informazioni.