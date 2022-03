Annunciate le modifiche al Pallone d’Oro

France Football ha annunciato venerdì che il Pallone d’Oro sarà ora assegnato in base alle prestazioni durante una normale stagione europea anziché in un anno solare.

Tra le altre modifiche annunciate, ha evidenziato una diminuzione del numero degli elettori con l’obiettivo di migliorare il processo. Gli elettori non conteranno più i risultati di un giocatore nel corso della loro carriera.

La rivista France Football ha assegnato il premio annuale agli uomini dal 1956 e alle donne ogni anno dal 2018, sebbene entrambi i premi siano stati cancellati nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

“Non tornerò da gennaio a dicembre”, ha detto la rivista su Twitter. Il Pallone d’Oro verrà ora assegnato in base alla classica stagione calcistica: da agosto a luglio.

La stella argentina Lionel Messi, del Paris Saint-Germain, ha consolidato il record vincendo il settimo Pallone d’Oro, e il centrocampista Alexia Putilas, del Barcellona e della Spagna, è diventata la terza vincitrice del premio nella categoria femminile per il 2021. Il capocannoniere del Bayern Monaco e della nazionale polacca Robert Lewandowski.

L’emendamento significa che il prossimo Pallone d’Oro riguarderà la stagione 2021-22, che si concluderà con l’Europeo femminile a luglio. La prossima cerimonia di premiazione si terrà ad ottobre.

I Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, saranno presi in considerazione solo per la stagione successiva.

Il numero degli elettori sarà ridotto da 170 a 100; Con 50 elettori donne.

La rivista ha anche chiarito i criteri di aggiudicazione. Dipende prima dalle prestazioni individuali, poi dalle prestazioni del club e infine dal fair play.