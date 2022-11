Annunciate le modifiche alla squadra nazionale cubana per l’amichevole nella Repubblica Dominicana

La squadra di calcio cubana, che domenica si recherà nella Repubblica Dominicana per le amichevoli, ha subito dei cambiamenti a causa dell’assenza di diversi atleti attesi alla prima convocazione.

Dopo i colloqui con i rappresentanti dei club guatemaltechi e capendo il momento speciale del campionato, in cui vengono decise le posizioni, abbiamo deciso di licenziare i nostri giocatori che giocano lì, ha riferito il segretario della Federcalcio cubana JIT Miguel Angel Diaz.

Parliamo di giocatori fissi per la nazionale come Karel Espino, Junior Yuri Perez e Yasniel Matos, ma dobbiamo rispettare i loro progressi nelle loro squadre considerando che queste partite con la nazionale non sono competitive, ha aggiunto il capo del calcio. commissione.

Diaz ha analizzato che è vantaggioso per il calcio cubano e per gli stessi atleti che sono pezzi essenziali nei loro club, il che la dice lunga sulla loro formazione e ha un impatto positivo sulla squadra, poiché avranno esperienza e responsabilità a quei livelli competitivi.

In breve tempo è stato possibile affrontare l’arrivo di due giovani calciatori che avrebbero potuto sopperire alle assenze, come Carlos Denilson Milanes e Kevin Martin, che sono indicati come futuri giocatori nel cubano assoluto.

Fortunatamente, c’era tutto il tempo per portare Denilson e Martin con il gruppo. Promettono giovani che si assumeranno grandi responsabilità a tempo debito. Ecco perché è utile che abbiano esperienza nella prima squadra prima di allora, ha analizzato l’allenatore della squadra cubana, Pablo Eller Sanchez.

Abbiamo in programma di dare occasioni ai nuovi giocatori ea quelli che hanno giocato meno minuti, tenendo conto dei ruoli che ciascuno di loro può ricoprire in determinate circostanze della partita, ha confermato l’esperto allenatore di Pinar del Rio.

D’altra parte, è anche molto positivo che condividano la concentrazione e il legame con il gruppo. Date le caratteristiche della squadra, visto che i giocatori giocano in campionati diversi, riteniamo opportuno che condividano e si uniscano alle dinamiche che stiamo cercando di mantenere, come valutato da Sanchez Salgado.

Questo mediatore ha potuto conoscere anche l’assenza da questi stop del centrocampista David Incerti, infortunio nella precedente partita disputata con la sua società.

Abbiamo valutato il suo infortunio e siamo stati informati della sua guarigione, che è soddisfacente, ma abbiamo deciso di non costringerlo a partecipare. Dopo il referto medico emesso giovedì, avevamo la possibilità di usarlo nella seconda partita contro la nazionale dominicana, ma siamo d’accordo sul fatto che, data l’importanza di questi confronti, non era saggio affrettarli, come annunciato da Miguel Angel Diaz.

Come precedentemente annunciato dall’AFC, la nazionale cubana di calcio giocherà due amichevoli contro la Repubblica Dominicana il 15 e 18 novembre a Santo Domingo, che serviranno da preparazione e modellazione agonistica.

(preso da Colpisce)