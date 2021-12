Annunciati due nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store

Giochi epici Offre già ai suoi utenti la possibilità di ottenere Due nuovi giochi gratuiti dall’Epic Games Store. Contrariamente a quanto fatto dall’azienda due settimane fa, introducendo fino a tre nuovi giochi, come Guild of Dungeoneering, Kid a mnesia e Never Alone (Kisima Ingitchuna), l’azienda ha ridotto il numero di giochi pubblicizzati.

Ora, l’azienda ha seguito la serie positiva delle settimane precedenti, con Annuncio di due nuovi giochi gratuiti dall’Epic Games Store. titoli che Saranno disponibili dal 9 dicembre alle 17:00 ora spagnola Siran Goodvale Challenger Edition LLC Ingegnere penitenziario.

Goodval Challenger Edition

Scatena il potere di Godfall all’istante! Godfall Challenger Edition sblocca istantaneamente il Valorplate di livello massimo, premia i punti abilità e ti equipaggia con una varietà di armi mortali. Prova le ultime tre modalità di gioco: Lightbringer, Dreamstones e Ascended Tower of Trials. Sconfiggi i tuoi nemici e sarai ricompensato con il bottino che un vero Valorian merita. Saccheggia e hackera in modalità cooperativa con un massimo di 3 giocatori per dimostrare le tue abilità, potenziare il tuo personaggio e annientare i tuoi nemici.

ingegnere carcerario

Benvenute guardie! Solo le guardie più spietate possono contenere i criminali più pericolosi. Progetta la tua prigione a mano nell’architetto della prigione. Regolamentare la sicurezza carceraria, prevenire ogni tipo di ribellione e deportare i detenuti.

Quindi, sai, se vuoi ottenerli tutti e tre Nuovi giochi gratuiti da Epic Games StoreResta sintonizzato per il prossimo 9 dicembre o prima della fine del periodo per riceverlo il 16 dello stesso mese.