Annunciato One Piece Odyssey, nuovo JRPG in arrivo su PlayStation, Xbox e PC nel 2022

Bandai Namco annunciare Odissea di un pezzoun nuovo gioco di ruolo giapponese (JRPG) Ispirato dalle celebrità manga di Eiichiro Oda. È un progetto che, secondo l’azienda stessa, è in sviluppo da diversi anni; Un videogioco ambizioso che si definisce un gioco di ruolo con elementi di avventura che i fan di lunga data della saga hanno richiesto. È pronto per il lancio Quest’anno su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PCsebbene nulla sia stato finalizzato in merito alla sua esatta data di rilascio.

Questo titolo è sviluppato da ILCAuno studio a cui ci associamo direttamente remake Pokemon Diamante brillante / Perla brillante. Ora sono responsabili della realizzazione di un gioco completamente originale, in collaborazione con l’autore Un pezzoche ha progettato il file Nuova storia, personaggi e mostri per questa occasione. Naturalmente, non perderà gli eroi originali della serie: Rufy, Zoro, Nami, Usopp Questi sono solo alcuni dei personaggi in cui apparirà Odissea di un pezzocome vediamo in primo trailer In spagnolo disponibile sotto queste righe.

In questo nuovo videogioco Un pezzoIl pirata pirata De Baja viene travolto da una tempesta che li porta su un’isola misteriosa dove finiscono per separarsi l’uno dall’altro. In primo luogo controlleremo Rufy per cercare di trovare il resto dell’equipaggio, una spedizione che ci porterà Vaga liberamente per i palchi. In questa nuova area ci saranno anche dei pericoli che dovremo affrontare combattimento a turni Questo metterà alla prova le nostre abilità, mentre dobbiamo spremere il massimo potenziale dei poteri dei nostri personaggi Odissea di un pezzo.

Oltre a Rufy, ci hanno detto anche da Bandai Namco che lo sono Possiamo controllare altri personaggi come Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie e Brook in quello che chiamano un classico gioco di ruolo, con “Missioni e dungeon” Ma con il colpo di scena di One Piece che cercherà di regalare ai fan della saga quello che stavano aspettando da tanti anni. Visivamente, come puoi vedere nel trailer e negli screenshot disponibili nella galleria alla fine di questa storia, stiamo scommettendo su stile di disegno Ombreggiatura elegante Chi cerca di catturare l’estetica fumetti giapponesi Un nativo.

Odissea di un pezzo Arriverà nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.