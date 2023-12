Annuncio degli obiettivi Tokina Cinema Vista-P: look classico in HD

Tokina Cinema ha appena annunciato una nuova serie di obiettivi: Vista-P, che si basa sui Vista Prime già disponibili. Il Vista-P è stato messo a punto in fabbrica, dove la posizione degli elementi dell’obiettivo è stata regolata per creare un aspetto più vintage introducendo una distorsione sferica. Se hai già Vista Prime, puoi inviarlo alla loro fabbrica in Giappone per una conversione irreversibile. diamo un’occhiata!

I Tokina Cinema Vista Prime sono stati introdotti per la prima volta nel 2017. Questi obiettivi coprono sensori di immagine full-frame (cerchi di immagine da 46,7 mm), un diametro esterno anteriore di 114 mm, un diaframma a nove lamelle e sono disponibili in un’ampia gamma di obiettivi intercambiabili dall’utente. Supporti, inclusi PL, LPL, Sony E, EF e MFT. Con il recente lancio degli obiettivi da 21 mm e 29 mm, la linea Vista Primes è composta da 13 obiettivi, tutti con un’apertura massima di T1.5.

Lo svantaggio principale della linea Tokina Cinema Vista è che sono grandi e pesanti, ma dopo averli lavorati, puoi dire che si tratta di un vetro serio e che l’immagine che ne esce è fantastica.

Negli ultimi anni sono stati rilasciati diversi obiettivi cinematografici a prezzi accessibili che affermano di avere un “look vintage”. Ho provato molte di queste opzioni e, sebbene non siano universali, ho notato la tendenza a etichettare alcuni obiettivi come “look vintage” per mascherare una generale mancanza di nitidezza, forti aberrazioni cromatiche e altro. Tokina Cinema si sta ora unendo al vecchio mondo introducendo una nuova versione dei suoi popolari Vista Prime, Vista-P Prime, ma con la promessa di offrire un’immagine diversa pur mantenendo chiarezza, risoluzione e qualità dell’immagine eccezionale.

Caratteristiche del Tokina Cinema Vista-P Prime

Cominciamo col dire che dall’esterno i nuovi Vista-P Prime sembrano in realtà simili ai Vista Prime già disponibili. Infatti, ad eccezione del cartello che dice “Vista-P” (la P sta per Ritratto), non si nota la differenza tra i due.

La maggior parte dei cambiamenti riguardano gli interni, anche se il design (numero di elementi e loro combinazioni) rimane lo stesso. Secondo l’azienda, hanno “modificato i Vista Prime originali spostando gli elementi dell’obiettivo per introdurre intenzionalmente una forte distorsione sferica, una caratteristica più comunemente associata agli obiettivi più vecchi. “Non è una caratteristica semplice.”

Tokina Cinema 65mm T1.5 Vista-P Tokina Cinema 65mm T1.5 Vista standard

Aspetto vintage

Nel video promozionale si può vedere che con il Vista-Ps, il bordo della cornice presenta un’interessante distorsione simile a un vortice, mentre il centro e l’immagine complessiva rimangono incredibilmente nitidi e dettagliati. Tokina Cinema descrive i bordi come “Helios-44 o Petzval”, cosa con cui sono d’accordo.

Secondo l’azienda, hanno ottenuto questo effetto e creato una maggiore distorsione aumentando la distanza tra l’aria e il vetro all’interno delle lenti rispetto ai normali Vista Prime; Questa regolazione riduce anche leggermente il contrasto.

Onestamente, è raro rimanere sbalordito da un video promozionale, ma sono molto colpito dalle immagini prodotte dall’obiettivo. È difficile da descrivere, ma trovo qualcosa nell’aspetto generale che non può essere replicato in post produzione e aggiunge molta personalità all’immagine.

Tokina Cinema Vista-P 25mm T1.5. Credito immagine: Cinema Tokina.

Prezzi e disponibilità

Al momento del lancio, il Tokina Cinema Vista-P sarà disponibile con lunghezze focali 18/25/35/50/85 mm, tutte con un’apertura massima di T1.5. Presto verranno aggiunte altre lunghezze focali.

Il 25/35/50/85 mm sarà venduto al dettaglio per $ 7.499 ciascuno e il 18 mm costerà $ 8.999. Non sono ancora riuscito a trovare informazioni sulla sua disponibilità.

Infine, se hai già Vista Prime, puoi passare a Vista-P. Tieni presente che questa modifica è irreversibile, ti costerà circa 2000$ per lente e per farlo dovrai spedirla direttamente in Giappone.

Per maggiori informazioni visita Il sito del Tokina Cinema è qui.

Cosa ne pensate delle nuove lenti Vista-P dal look vintage? Cosa ne pensi del look che producono? Hai già lavorato con Tokina Cinema? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto!