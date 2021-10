Annuncio dei vincitori del Concorso Internazionale di Fotografia di Danza Alicia Alonso 2021

Il Concorso Coreografico Internazionale Alicia Alonso 2021 ha scelto i vincitori della sua prima edizione, In un incontro tenutosi giovedì presso il Centro Stampa Internazionale dell’Avana.

Come notato da Gabriel Davalos, fondatore del concorso e membro della giuria, questa data è stata scelta per l’assegnazione dei premi dal Balletto Nazionale di Cuba Fino ad oggi e fino al settantatreesimo anniversario della sua fondazione.

Secondo questo anche l’artista dell’obiettivo, l’ispirazione nella grande Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, e nel prestigio internazionale della Scuola Cubana di Balletto è stato il motivo per cui si è deciso di essere invitati a partecipare a questo concorso che accolto. Fan e professionisti da qualsiasi parte del pianeta.

Alla riunione è stato riferito che 1 763 opere erano in concorso, a partire dal Un totale di 275 fotografi da 29 paesiDiffuso nei cinque continenti.

Riassumendo queste cifre, la giuria internazionale composta da Gabriel Davalos (Cuba) e Jane Schiavone (USA); Fatma Nolin (Argentina); Pedro Simon (Cuba); Mark Olesh (Russia); e Yuris Nórido (Cuba), hanno proceduto a discutere i lavori per i successivi premi.

in questo modo e Come notato da Davalos, sono stati premiati artisti provenienti da 10 paesi in quattro continenti (America Latina, Africa, Europa e Oceania); Complessivamente, tra tutte le categorie, sono stati assegnati otto premi e 37 menzioni.

Il primo premio del concorso va al cubano Brian Kanellis, con un’opera senza titolo che, secondo Davalos, ha avuto un enorme impatto sui social network.

Nella categoria teatro, Alicia Sanguinetti (Argentina) ha vinto l’opera “La bella addormentata”, in cui è apparso il primo ballerino cubano, Dani Hernandez.

In Backstage, il vincitore è stato Pedro Vidal (Brasile), con l’immagine di “Dégagé”, mentre nella categoria Dance Lessons, la sudafricana Nanette Melville ha vinto la categoria “Improvisation”.

Con “Skirt”, la cubana Yoel Carino è salita alla categoria studio. E nel suo ritratto, l’altro cubano, Yoandre Sardinias Martinez e la sua opera “Anatomy”.

Nella serie di documentari, il fotoreporter cubano Ariel Cecilio Lemos ha vinto per il suo film “Hasta siempre”. E a Dance In Landscapes, un altro artista delle Antille, Frank D. Dominguez con il suo “El toque”.

Come ha dichiarato Davalos, Il prossimo 21 dicembre, in onore del 101esimo compleanno di Alicia Alonso, una grande mostra sarà integrata negli spazi pubblici Chi raccoglie tutte queste opere premiate

Il Concorso Internazionale di Fotografia di Danza Alicia Alonso 2021 è stato fondato e organizzato dal progetto creativo MATRIASotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO.

Inoltre, In collaborazione con l’Associazione Culturale José Martí, la Commissione Nazionale Cubana per l’UNESCOIl Fondo Cubano per i Beni Culturali e il Ministero della Cultura della Repubblica di Cuba.

(con informazioni da ACN)