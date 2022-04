Come ogni settimana ora possiamo scaricare la versione 2 Nuovi giochi gratuiti dall’Epic Games Store questa settimanaE l’azienda americana ha colto l’occasione per rivelare i prossimi giochi che potremo ottenere gratuitamente la prossima settimana tramite un launcher.

Se i giocatori ora hanno la possibilità di scaricare Riverbond e Amensia Rebirth (che sono stati aggiunti a sorpresa alla lista dei titoli gratuiti), se l’azienda non ci sorprende ancora con un titolo aggiuntivo, Due nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store Possiamo scaricare un file Giovedì prossimo, 28 aprile alle 17:00. (ora spagnola) Sarà già Just Die e il modulo.

Annuncio di due nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store

Basta già morire

Basta già morire è un disordinato sandbox per anziani creato dai designer di Goat Simulator. Sei più vecchio e di cattivo umore, e per di più sei appena stato cacciato dal dormitorio. Come sopravviverai in un mondo che vuole solo che tu muoia una volta per tutte?

Sei in pensione nel prossimo futuro perché le persone non hanno più figli. Nessuno paga le pensioni perché i Millennials ingrati preferirebbero passare tutto il giorno con una console piuttosto che fare un pasticcio. Dal momento che non c’è nessuno a coprire i costi della tua vita, tu e il resto degli anziani del mondo siete costretti a vivere da soli.

Modello

Modello Krusz è un gioco di avventura surreale ambientato in un paese esotico nell’Europa orientale post-apocalittica. Gioca nei panni del bel mutante Paradigm, il cui passato torna a perseguitarlo sotto forma di un bradipo geneticamente modificato che pompa caramelle.

La sfortunata vita di Paradigm inizia alla DUPA Genetics, un’azienda che vende miracoli per bambini ai ricchi e ai potenti che non vogliono lasciare la loro eredità alla loro povera scusa di bambini biologici.

Così lo sai, Se vuoi ottenere questi nuovi giochi gratuiti da Epic Games StoreResta sintonizzato la prossima settimana per ottenerli e potrai divertirti con questi due fantastici giochi.