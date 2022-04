Come ogni settimana ora possiamo scaricare la versione 2 Nuovi giochi gratuiti dall’Epic Games Store questa settimanaE l’azienda americana ha colto l’occasione per rivelare i prossimi giochi che potremo ottenere gratuitamente la prossima settimana tramite un launcher.

Se i giocatori ora hanno la possibilità di scaricare Rogue Lite e The Vanishing of Ethan Carter, se non sorprende, Due nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store Possiamo scaricare un file Giovedì prossimo 14 aprile alle 17:00. (ora spagnola) Sarà insormontabile e XCOM 2.

Annuncio di due nuovi giochi gratuiti su Epic Games Store

insormontabile

Insurmountable è un gioco di avventura dungeon crawler in cui devi conquistare alte montagne. Poiché l’ambiente è generato proceduralmente, la salita sarà sempre diversa. Assicurati che i segni vitali del tuo scalatore non raggiungano livelli critici per mantenerlo in vita. Il sistema meteorologico dinamico, i cambiamenti tra il giorno e la notte e molti eventi casuali il cui esito non è possibile prevedere renderanno questo compito molto più difficile. Ognuna delle tue decisioni è importante… perché ognuna di esse potrebbe essere l’ultima.

xcom 2

La terra non è più la stessa. Sono passati vent’anni da quando i leader mondiali hanno ceduto a strane forze. XCOM, l’ultima linea di difesa, è stata distrutta. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano la Terra. Stanno costruendo città meravigliose e grandiose che, all’inizio, promettono un grande futuro per l’umanità, ma nascondono uno scopo oscuro mentre eliminano tutti coloro che non sono d’accordo con questo nuovo ordine.

Così lo sai, Se vuoi ottenere questi due nuovi giochi gratuiti dall’Epic Games StoreResta sintonizzato la prossima settimana per ottenerli e potrai goderti questi due fantastici giochi.