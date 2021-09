Annuncio di un nuovo gioco per Xbox Game Pass in arrivo al lancio

Abbiamo un altro annuncio per Un nuovo gioco per Xbox Game Pass è in arrivo al lancio, Questa volta si tratta di Bassmaster Fishing 2022, che uscirà tra poche settimane, il 28 ottobre. Bassmaster Fishing 2022, il videogioco ufficiale di BASS, offre ampie sale multiplayer, cross-play, Bassmaster Royale, una modalità carriera con licenza completa e molto altro, inclusi 10 pescatori della serie Elite e 8 luoghi reali.

In Bassmaster Fishing 2022 puoi giocare come un professionista, Inizi nella serie College e combatti per l’immortalità di Bassmaster, mentre usi attrezzatura di grande marca come la barca Skeeter di Scott Martin con un motore fuoribordo Yamaha da 250 CV.

Nuovo gioco per Xbox Game Pass

In questo nuovo gioco per Xbox Game Pass, avrai l’opportunità di cacciare In 8 posti nel mondo reale quando esci in barca per la prima volta. Punti di interesse, profondità dell’acqua, vegetazione circostante e peso delle specie ittiche sono solo alcune delle cose da considerare quando si pesca in questi luoghi famosi. Se sei un fan della pesca, allora è il momento di attrezzarti perché questo è sicuramente un gioco che ti interesserà.

Il gioco deve ancora apparire sul Microsoft Store, ma non vediamo l’ora che arrivi nelle prossime settimane. distanza Gettare Basmaster pesca 2022 28 ottobre Il gioco avrà molti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi per giocatore singolo e multiplayer.