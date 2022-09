È stato annunciato una settimana fa Nuovi giochi Xbox Game Pass per la prima metà di settembreQuindi, pochi giorni prima che il resto dei giochi confermati arrivasse sul servizio, è stato ora annunciato un nuovo gioco per Xbox Game Pass che arriverà durante le seconde due settimane di questo mese. Questa volta si tratta di SpiderHeck, che attraverso un’immagine promozionale (via Contatore GamePassAbbiamo appreso che arriverà su Xbox Game Pass il 22 settembre 2022.

Prima di procedere e visualizzare una breve descrizione del nuovo gioco per Xbox Game Pass, ve lo ricordiamo Plague Tale Innocence e altri 10 giochi lasceranno Xbox Game Pass all’inizio di settembre. Sai già che quando i titoli first party vengono rimossi, è possibile accedere al resto dei titoli party solo per una stagione.

Annuncio di un nuovo gioco per Xbox Game Pass in arrivo molto presto: SpiderHeck

SpiderHeck è un gioco di combattimento cooperativo dinamico in cui i ragni ridono della morte e usano spade laser, granate e persino lanciarazzi per respingere i loro nemici in frenetici combattimenti.

Sfida te stesso respingendo ondate di vespe senza cuore in infinite ore di divertimento per giocatore singolo, o lascia che il caos di una battaglia mozzafiato contro i tuoi amici sconfigga i nemici in PvE. Pugnala, spara e combatti per la vittoria in questa resa dei conti del ragno slasher.