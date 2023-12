Another Kiss!: il festival di musica latina Besami Mucho riempie Chavez Ravine di buone vibrazioni

Nella sua seconda edizione, il festival di musica latina Besami Mucho ha fatto rivivere il secondo sabato la Chavez Valley di Los Angeles con artisti come Los Boques, Kaifanes, Mana e La Lee.

Più di 60 band e artisti hanno partecipato al festival su quattro palchi situati accanto al Dodger Stadium. Il festival si è concluso felicemente quando il gruppo rock cileno La Ley ha eseguito una delle loro canzoni più famose, Giorno zeroSul palco il suo nome è Rockero.

Nello stesso momento, sul palco di El Clásicas, la band messicana Los Boques stava già suonando le sue canzoni romantiche come… Lei mi ama. Con questo gran numero di artisti, il pubblico camminava da un palco all’altro senza sosta.

Mentre aspettavano che Alejandro Fernandez (figlio del leggendario Vicente Fernandez) uscisse per cantare, il pubblico ha cantato insieme al suono di Mana che suonava su un altro palco, Amore mio.

Il festival è iniziato poco dopo le 11 con la band di Tijuana, Tijuana No!, mentre la gente ballava al ritmo della loro canzone, Povero tra voi. Qualche istante dopo, il gruppo Víctimas del Doctor Cerebro, di Ciudad Nezahualcóyotl, ha illuminato il pubblico con canzoni come Lo scheletro E Tamalera.

Uno degli artisti che ha suscitato più emozione è stata Paquita la del Barrio, ricoverata in ospedale pochi giorni fa ed arrivata sul palco su una sedia a rotelle. Paquita, che ha cantato seduta su una sedia dorata, ha entusiasmato il pubblico cantando le sue canzoni classiche come Ranchera Chiamami al peccato, Salutami in tua presenzaE Topo a due zampe.

Dopo il successo del Bésame Mucho dello scorso anno nella stessa location, il nuovo festival è già programmato per espandersi il 2 marzo ad Austin, in Texas.