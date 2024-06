An’s Gelato a San Diego nominata la gelateria numero 1 d’America – San Diego Union-Tribune

An’s Dry Cleaning, la catena di gelati gourmet che ha aperto il suo primo negozio a North Park nel 2018, è stata nominata mercoledì la migliore gelateria d’America da USA Today.

An’s è stato l’unico negozio della costa occidentale a entrare nella top 10, che includeva Coneflower Creamier nel Nebraska al n. 2 e Owowcow Creamery nel New Jersey e Pennsylvania al n. 3.

Questo è stato il secondo anno in cui An’s Dry Cleaning è entrata nella lista. Nel 2023, si è classificata seconda dietro Island Creamery in Virginia, che è scesa al settimo posto nella lista di quest’anno.

La metodologia di USA Today per le sue prime 10 liste prevede che gli esperti in ciascun campo selezionino i 10 finalisti. Il pubblico può quindi votare per i propri preferiti.

Con tre sedi nella contea di San Diego, An’s è noto per i suoi piccoli lotti di gelato preparati da zero con gusti unici e naturali.

An’s è stata fondata dall’imprenditore di San Diego Chris Warren, che stava cercando di avviare un’attività con alcuni amici d’infanzia di Redding quando un amico in visita dalla Spagna suggerì di prendere in considerazione questo tipo di gelato congelato.

Il nome dell’azienda è stato ispirato dal negozio chiuso di lavaggio a secco e sartoria di North Park che la gelateria ha sostituito al 3017 Adams Ave. nel giugno 2018. In linea con questo tema, tutti i tavoli in piedi sono assi da stiro e l’arredamento sembra vintage. Il negozio “Martinizing” degli anni ’60, i gelati e i sorbetti prendono il nome da tessuti come pelle, velluto, cotone e tela. .

Il loro secondo negozio a Del Mar, che aprirà nel 2022, si chiama An’s Hatmakers, con gusti a tema cappello come Fedora e Fascinator, e il loro terzo negozio a Petco Park si chiama An’s Athletic Field Services, con gusti come Chalk, Sand e Clay.

Una quarta sede aprirà entro la fine dell’estate a Ocean Beach. Il suo oggetto non è stato annunciato.

Warren ha ringraziato USA Today, i dipendenti e i clienti di An per aver aiutato l’azienda a raggiungere il numero 1 quest’anno.

“Siamo estremamente onorati di essere nominati la migliore gelateria d’America”, ha affermato Warren in una nota. “Questo onore è davvero un riflesso dei nostri dipendenti e di tutto l’incredibile duro lavoro che hanno dedicato a Experience An, e ovviamente siamo entusiasti di essere riconosciuti per la cura che mettiamo nello sviluppo del miglior gelato. “Siamo molto orgogliosi di portare questo titolo a San Diego e non vedo l’ora di condividere questa vittoria con la comunità poiché “Eravamo l’unico negozio nella top 10 dell’intera costa occidentale”.

Per celebrare i clienti e ringraziarli per il loro supporto, An’s Dry Cleaning offrirà uno scoop da $ 1 il 1 luglio nelle sedi di North Park e Del Mar e lo sconto sarà offerto da mezzogiorno alle 19:00 di quel giorno o fino a esaurimento scorte. Per maggiori dettagli, visitare adcgelato.com.

La classifica dei 10 migliori gelati di USA Today è: An’s Dry Cleaning, San Diego; Caseificio Coneflower, Nebraska; Owowcow Creamery, New Jersey e Pennsylvania; Gelato Leopoldo, Georgia; Gelato Peewee, New Jersey; The Boardwalk Gelateria Italiana, Florida; Island Creamery, Maryland e Virginia; Gelato indiano, Carolina del Nord; Gelato fatto in casa da Ellen, West Virginia; e Penn State Perky Creamery, Pennsylvania.

Storia originale in inglese: