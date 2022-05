Ansu Fati, miglior rapporto gol/partita della Liga

Ansu Fati è sinonimo di gol. Il giocatore più prolifico del Barcellona senza dubbio. Anche Xavi Hernandez lo vede a nove anni come qualcosa di più di un’alaHa anche commentato in recenti conferenze stampa così come nella precedente conferenza sulla partita contro Vero Betis In Benito Villamarin. Nello specifico, lo spagnolo è saltato sul tappeto erboso dello stadio di Siviglia al 75′ e, solo Un minuto dopo, al 76′, ha segnato il primo gol per il Barcellona Per mettere in pista la vittoria e la classifica sportiva della Champions League della prossima stagione. Per Ansu il traguardo è irresistibile. Ha un bersaglio tra le sopracciglia e lo mostra ogni volta che calpesta il green.

In realtà, i dati non mentono. Ansu Fati è il giocatore della Liga con il miglior punteggio al minuto. hai solo bisogno 60,75 minuti per segnare. La differenza è significativa rispetto al secondo, a Karim Benzema Che ha segnato 26 gol in campionato ed è stata la chiave del Real Madrid per vincere il titolo. Il francese segna un gol ogni 93,5 minuti, mezz’ora in più del giocatore del Barcellona. I numeri di Ansu sono pazzi. segno internazionale Quattro gol nelle sette partite giocate. E non poteva completarne nessuno. Nelle sette partite ha aggiunto un totale di 245 minuti, che equivalgono a 2,7 partite (due partite complete, non tre).

Ecco perché, ogni volta che Ansu salta per riscaldarsi, il Camp Nou ruggisce davvero. Ti stanno aspettando con impazienza. I tifosi – proprio come l’intero club – hanno riposto tutte le loro speranze nel calciatore che ha ereditato il numero 10 di Leo Messi. E chi dovrebbe guidare il futuro del Barcellona. Nella sua prima partita della stagione, dopo un lungo infortunio al ginocchio, il 19enne – aveva appena compiuto 19 anni – era in piedi con 9 minuti idilliaci. Era contro Levante. È saltato all’81 ° minuto e all’84 ° minuto è apparsa una chiara opportunità e negli anni novanta ha messo la palla in rete con un tiro dal limite dell’area di rigore. I suoi compagni lo hanno innalzato al cielo di Barcellona e hanno lasciato un’immagine iconica (quelle che accompagnano questo testo). Altri obiettivi erano contro il Valencia e contro il Celta de Vigo, prima di essere nuovamente infettato specificamente nel Lydus. Sei mesi dopo, il Maiorca aveva 15 minuti, gli stessi che aveva ottenuto contro il Betis a Villamarín, dove ha dimostrato ancora una volta il suo istinto da gol.

