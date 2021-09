Ansu Fati torna nella rosa del Barcellona e può giocare “una quindicina di minuti”, dice Koeman | calcio | Gli sport

Dieci mesi dopo, la squadra giovanile è entrata nella squadra di Koeman per affrontare il Levante domenica nella Liga Santander.

dopo dieci mesi Dopo aver giocato la sua ultima partita, l’attaccante Ansu Fati è tornato nella rosa del Barcellona data dall’allenatore Ronald Koeman per dare il benvenuto domenica al Levante alla Liga Santander.

Il giovane attaccante del Barcellona ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro Lo scorso 6 novembre in una partita di Liga contro il Betis, e domani avrà”Circa quindici minutiSe tutto va bene”, ha avanzato l’allenatore catalano.

Durante i suoi dieci mesi fuori dal campo, Il 18enne attaccante è stato operato tre volte, Ciò che ha causato il Barcellona, ​​a cominciare dall’allenatore, voleva stare molto attento e non costringerlo a tornare.

“Non correremo con l’Ansu, lo caricheremo di partite e minuti, e dobbiamo seguire il piano”, ha detto l’allenatore olandese a proposito del ritorno delle giovanili.

L’ente vede il ritorno di Fati come una notizia da aggrapparsi all’entusiasmo, dopo l’addio di Lionel Messi e dopo una serie di sconfitte in tre partite senza riuscire a vincere, che hanno sollevato interrogativi sul proseguimento dell’allenatore.

per l’incontro di domani, Koeman ha fornito una lista di 20 giocatori Con l’assenza del centrocampista Frenkie de Jong per squalifica e infortuni Jordi Alba, Pedri Gonzalez, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Sergio Aguero e Alejandro Baldi.

La quarta battuta d’arresto consecutiva, la terza consecutiva al Camp Nou, sarebbe troppo per la frustrata squadra che mercoledì prossimo gioca con il Benfica per non allontanarsi dalla Champions League con un piede solo. (Dottoressa)