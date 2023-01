Ant-Man: cosa possiamo aspettarci dal nuovo trailer di “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

ilLa settimana è iniziata alla grande, e ora dopo Studi Marvel Ha rivelato il suo nuovo poster per la prossima puntata dello spettacolo Universo cinematografico Marvel. Insieme a questa immagine promozionale, questo è stato annunciato anche durante la partita di playoff per il Campionato nazionale playoff di college football, Riveleranno un nuovo trailer del film e questa singola notizia ha già causato molta incertezza ed eccitazione ai Marvelite, ma perché? C’è una frase sull’etichetta che dice tutto.

Inizio della dinastia Kang

In fondo a questo poster puoi leggere la frase Testimoniare l’inizio di una nuova dinastia, che può essere interpretato in due modi. Il primo, ovviamente, è l’inizio della fine: Kang il Conquistatore. Dall’anno scorso ci siamo incontrati I seguenti due titoli delle strisce dei VendicatoriE Guerre segrete S Dinastia KangE anche con gli inevitabili cambiamenti che il tempo porterà, questi due titoli ci stanno già raccontando qualcosa di entusiasmante.

Kang Il Conquistatore esiste in molte linee temporali e in molti universi. Con il controllo completo del tempo, è quasi indistruttibile, poiché la sconfitta in una linea temporale non lo elimina in un’altra, eppure sembra consapevole di ciò che sta accadendo in tutte. Questo è Dinastia Kang: Tutte le versioni di Kang sul multiverso, probabilmente innescate dalle azioni di Scott Lang e del suo team su questo nastro.

Ma ora possiamo anche parlare dell’inizio di una nuova dinastia di Ant-Man Casey Lang Un adulto con un costume eroico e anche addestrato alla tecnologia Hank Pym.Altezza Appare per la prima volta in questo film, ma potrebbe anche essere l’erede del mantello, poiché sono state fatte molte teorie sulla linea narrativa di Scott Lang che condivide alcune somiglianze con Iron Man e che potrebbe portare il personaggio alla sua morte, come è successo con Tony Stark.

Quando uscirà il nuovo show di Ant-Man?

Questo trailer sarà modificato via ESPN alle 19:30 Durante il gioco, e sicuramente dopo pochi minuti sarà disponibile sui social network, quindi possiamo iniziare a indovinare.

