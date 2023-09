Anteprima dei quarti di finale: gli USA torneranno in grande stile o l’Italia potrà sorprenderli? – Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023

MANILA (Filippine) – Sarà un gioco di squadra quello dei quarti di finale tra Italia e Stati Uniti, con gli europei desiderosi di raggiungere gli ottavi della Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023, mentre gli americani si riprenderanno. Una sconfitta contro la Lituania ha posto fine alla gara di ritorno e li ha rimessi in carreggiata per vincere il titolo.

Gli italiani sono entrati nel torneo sotto il radar e ora gli uomini di Gianmarco Bossecco hanno la possibilità di scioccare il mondo. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno impressionato fino alla sconfitta contro la Lituania. Ma gli Stati Uniti sono ancora vivi e possono vincere il sesto titolo mondiale e l’accesso ai quarti di finale contro la Francia in Cina nel 2019.

Jeron Jackson Jr

Caratteristiche principali: Cercare di fermare Anthony Edwards sarà naturalmente un compito arduo per l’italiano, ma lo scontro chiave sarà quello tra Niccolò Melli e il centro americano Jaren Jackson Jr. Gli americani erano avanti 43-27 contro la Lituania, e l’Italia era astuta ed esperta. Giocatori in zona offensiva, non big. Il rimbalzo, soprattutto quello attivo, è sempre importante. Questo incontro avrà un grande impatto sulla squadra che pattuglia il cristallo.

Il fattore X: Gli Stati Uniti sono stati battuti 31-12 nel primo quarto contro la Lituania. L’allenatore degli Stati Uniti Steve Kerr ha insistito dopo la partita sul fatto che la sua squadra non poteva permettersi di iniziare lentamente. Se l’America non riuscirà a segnare presto i canestri facili, l’Italia avrà difficoltà a tornare a causa della mancanza di tiratori degli europei.

Inoltre, aspettatevi che gli Stati Uniti esercitino una pressione difensiva particolarmente aggressiva all’inizio della partita. Abbiamo visto questo approccio contro la Lituania nel secondo tempo, e se l’America riesce a mantenere questo approccio per 40 minuti, l’Italia è nei guai.

Le statistiche non mentono: La difesa dell’Italia è stata fantastica nelle ultime due partite. Prima hanno limitato la Serbia a 76 punti (28,7 punti sotto la loro media di 104,7), poi la Repubblica Dominicana a soli 57 punti (sotto la loro media di 92 punti). Gli americani entreranno in partita con 101,4 punti di media. Quale sarà il suo punteggio medio dopo la partita?

Conflitti precedenti: Gli Stati Uniti mantengono uno storico vantaggio di 12-2 sull’Italia, comprese le vittorie nelle ultime quattro partite. L’Italia ha perso 6 delle 8 partite di Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti, vincendo nel 1970 e nel 1978.

Paolo Banchero

Una nota speciale su questa partita va all’attaccante americano Paolo Banchero. Il padre del 20enne fuoriclasse degli Orlando Magic è di origini italiane e la Federazione Nazionale Italiana ha iniziato i contatti con il giocatore la scorsa estate. Il Rookie of the Year 2023 della NBA ha deciso di giocare per gli Stati Uniti.

Loro hanno detto: “Ogni volta che giochi con il cuore, non giochi mai contro i miei giocatori. Lottano su ogni pallone. Stanno insieme, si sostengono a vicenda. È incredibile. Hanno talento, ovviamente. Senza quello, non avrebbero raggiunto quei risultati, ma sono i migliori al mondo.” Diversi da chiunque altro.- Il ct dell’Italia Gianmarco Bosecco

“Siamo fortunati che la sconfitta (contro la Lituania) non ci abbia influenzato in termini di obiettivo di vincere la medaglia d’oro. Ma è una grande partita per noi perché è FIBA. Ci sono alcune grandi squadre con continuità. Capire cosa fanno fare ed eseguire… Dobbiamo imparare a giocare più duro. – L’allenatore degli Stati Uniti Steve Kerr

FIBA