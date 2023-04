Anteprima di Fiorentina-FC Basel in semifinale: dove guardarla, programma e possibili formazioni | Lega delle conferenze europee

Fiorentina e Basilea si incontrano Lega delle conferenze europee Semifinale di andata giovedì 11 maggio.

Informazioni da Fiorentina – Basilea Quando: giovedì 11 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

QuelloL’andata delle semifinali della European Conference League

Dove vedere Fiorentina – Basilea in tv

Che cosa ti serve sapere?

Luka Jovic e Arthur Cabral della Fiorentina sono i capocannonieri in Europa League in questa stagione (sei ciascuno), e la squadra di Vincenzo Italiano è la più prolifica nella competizione finora, con 32 gol. Sono stati più impressionanti fuori casa – hanno segnato 18 punti nelle ultime cinque vittorie in trasferta – ma hanno affrontato un disastro in casa contro il Lech Poznań nei quarti di finale, sotto 0-0. 3- Prima di segnare due gol nei minuti finali per la qualificazione.

Da parte sua, il Basilea ha sfidato le probabilità per arrivare qui, e il loro scontro nei quarti di finale contro il Nizza è stato una specie di schiacciata, poiché un pareggio nel finale e un altro ai supplementari hanno dato loro un passaggio in semifinale. Michael Lang ricorderà ai compagni che gli svizzeri hanno battuto la Fiorentina in altre occasioni. Il difensore faceva parte del Basilea che vinse 2-1 a Firenze nella fase a gironi 2015/16 e pareggiò 2-2 al ritorno.

Possibili formazioni

Fiorentina*: Terraciano; Venuti, Milinkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barac; Nicholas González, Jovic, Sutil

valoroso*: Hitz; Lang, Nohu, Belmard; Ndwi, Diouf, Shaka, Burger, Millar; Amdouni, Zakiri

*Le formazioni titolari del ritorno dei quarti di finale

fitness

Fiorentina

Formato (in tutte le competizioni, prima l’ultima partita: DDEVEV

dove si trova: decimo posto nel campionato italiano

intrepido

Formato (in tutte le competizioni, prima l’ultima partita: DVEEED

dove si trova: settimo posto nel campionato svizzero

Previsioni degli esperti

Paolo Minicucci, corrispondente dalla Fiorentina

Jürgen Baumgartner, corrispondente da Basilea

Le osservazioni degli allenatori

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina“Devo concentrarmi sulla reazione, sia dei giocatori che dei tifosi, dopo che il Lech ha segnato il terzo gol [en el partido de vuelta de cuartos de final]. Eravamo tutti uniti e siamo rimasti insieme. Il supporto dei tifosi è stato fondamentale”.

Heiko Vogel, Direttore, Basilea“Il fatto che siamo in semifinale della European Conference League dimostra l’abilità di questi giocatori”.