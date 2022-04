Anteprima di ‘Tierra Amarga’: cosa ci aspetta martedì 26 aprile nella serie turca su Antena 3 | Cinema e televisione

tempo della terraLa serie turca che spazza il pomeriggio di Antena 3, torna martedì 26 aprile 2022 alla griglia. La fiaba che raccoglie milioni di followers da tutto il mondo raccontando l’emozionante Una storia d’amore tra Yilmaz e Zulehain onda dal lunedì al venerdì sul canale principale Atresmedia e su ATRESplayer Premium dalle 17:45, subito dopo. amore per sempre e poi bolla!Pertanto, i suoi follower dovranno aspettare un po’ per vedere come continua la trama che amano di più.

Cosa accadrà il 26 aprile tempo della terra

La partenza di Zeliha e Sevda ostacolano Demir mentre questo colpo di grazia finisce annegando il giovane Aleman… Tuttavia, lontano dal palazzo, sua moglie è piena di progetti per il futuro con Yılmaz, che Rivelerà un segreto su Hünkar che sarà in grado di ammorbidirla.

Tutto fa pensare al fatto che il sogno di iniziare una vita comune, finalmente, si sta avverando, anche a costo di rinunciare a Fekeli per quello che sta per fare. Si Certamente , Il destino è sempre una sorpresa preparata E potrebbe succedere qualcosa a cui non si è ancora pensato.

Sevda si è giustificato davanti a Zuleiha per aver sparato a Rashid, mentre Sani ha mediato per il giovane, sostenendo che si trattava solo di un malinteso, e lo ha confermato scoprendo l’anello di Hamin.

A peggiorare le cose, una volta saputo di Demir, ha rinnegato la cameriera davanti a tutti e ha affermato il suo status di impiegato della casa. Demir ha sostenuto la decisione della signora Cagladan senza esitazione.

La persistente maleducazione della donna non ha fatto altro che demoralizzare la cameriera, che si è lamentata di come la famiglia yemenita fosse andata alla deriva dalla morte di Huncar. Le cose sembravano essere cambiate per sempre, quindi si è presentato a Ghafoor, che gli ha dato il suo pieno sostegno.