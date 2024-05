Anteprima e dove guardare il torneo che determina la posta in gioco di Parigi 2024

Si sfideranno le migliori 16 squadre del mondo dal 21 maggio al 30 giugno Nella sesta edizione del campionato a squadre nazionali pallavolo Che in questa occasione darà le quote per i Giochi Olimpici Parigi 2024 Attraverso i punti della classifica mondiale FIVB. Scopri l’anteprima del torneo, il calendario e dove guardarlo.

Più di tre settimane Antalya (Turchia), Rio de Janeiro (Brasile), Fukuoka (Giappone), Ottawa (Canada), Manila (Filippine) E Lubiana (Slovenia) Le città che ospiteranno la competizione lo saranno.

Germania, Stati Uniti, Polonia, Brasile, Giappone, Canada E Francia (ospite) Questi sono i paesi che si sono già assicurati la loro quota per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, e alcune delle quote rimanenti arriveranno dalla fase preliminare della Volleyball Nations League dal ranking mondiale FIVB il ** 24 giugno (** il giorno dopo il completamento delle qualificazioni). fase preparatoria).

Le quote saranno distribuite come segue: una per La migliore squadra africana nel ranking mondialel’unica confederazione continentale che non ha ancora alcuna rappresentanza, e I restanti quattro sono per le migliori squadre che non si sono ancora assicurate un posto.

La competizione prevederà una fase preliminare ed una fase finale che determinerà il campione.

I Comitati Olimpici Nazionali (NOC) hanno l’autorità esclusiva di rappresentare i propri paesi ai Giochi Olimpici, quindi la partecipazione di ogni atleta ai Giochi di Parigi dipenderà dalla selezione del proprio NOC per rappresentare la propria delegazione a Parigi 2024.

Non sono ancora stati scelti i giocatori delle squadre che si sfideranno a Parigi 2024.