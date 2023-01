Anteprima patch 13.2 di LoL: grandi cambiamenti in arrivo

Non sembra, ma sono già passate due settimane dalla stagione 2023 League of Legends. Riot Games ha preso sul serio il ritorno in vacanza e Già davanti a noi a Patch pesante 13.2 che arriverà presto su LoL. Sembra che lo sviluppatore del MOBA non sia molto contento dello stato di alcuni settori del gioco. il Aggiornamento della patch 13.2.2 di LoL Accadranno grandi cambiamentispecialmente in tiratori e il combattenti. Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno cambiamenti giornalieri. il Gli eroi più forti A questo inizio di stagione, sarebbero stati gravemente decimati e il rango all’interno del Rift sarebbe cambiato improvvisamente.

Sì bene il competitivo a partire dal League of Legends Sta solo muovendo i primi passi nella nuova stagione. Riot sta già apportando cambiamenti. La persona responsabile di portarceli è Matt Leon Harrison.rivolta di Phroxson«. Il leader del design è chiaro nel descrivere questi cambiamenti: le mosse forti arrivano in molte cose. il Oggetti di combattenti Sembrerà stretto, però tiratori Otterremo Modifiche che soddisfano le attuali esigenze del ruolo. Finalmente un nuovo capitolo di Cerca di adattarti effetto e beneficio Ferita grave.

Con questa patch, stiamo rivoluzionando molti sistemi diversi; Oggetti da combattimento, mod di soddisfazione ADC e mod per rendere le ferite critiche più incisive come acquisto retrò. Stiamo eseguendo un nerf preventivo degli eroi che diventeranno OP dai cambiamenti critici (Kindred, GP) pic.twitter.com/o7zFf69UNx —Matt Leung-Harrison (@RiotPhroxzon) 17 gennaio 2023

insieme agli eroi, Abbiamo grandi cambiamenti Anche per controllare il bersaglio. mokaiE YumiE LucianoE crescente S Hemmerdinger Vedranno il loro potenziale notevolmente diminuito. Come gli eroi che hanno preso il sopravvento solo QCome faccio due bruciatoriE Tipo S Uditore. finalmente, Jax Riceverà nuove modifiche agli effetti visivi e audio dopo che la comunità è stata insoddisfatta dei nuovi effetti. il Affari minerari chi ha ricevuto Jax Non è stato uno dei più grandi successi di Riot Games e loro lo sanno già.

Modifiche precedenti nella patch 13.2 di LoL: