Anteprima settimanale di ‘Servir y Protecte’: cosa accadrà nella serie tra il 27 settembre e il 1 ottobre | Cinema e televisione

Fornisce e protegge, l'immaginazione che produce Di aereo in aereo NS TV spagnola, Fare riferimento a 1 Per emettere cinque rate inedite. Cosa succederà nel commissariato più famoso del piccolo schermo Tra lunedì 27 settembre e venerdì 1 ottobre.

Capitolo 1056: Lunedì 27 settembre

Nestor condivide il discorso sulla tossicodipendenza Incontra Estella, una donna che ha una figlia dipendente. Yolanda incontra l’ispettore dell’ITU Perales, che ha indagato sulla morte del marito. Doran avverte che l’ufficiale sta indagando su se stessa.

Capitolo 1057: Martedì 28 settembre

Yolanda sospetta Perales quando chiama Evan Sta cercando di estorcergli informazioni. Hanno deciso di installarlo. Nestor convince Maria a dare a Estella un lavoro al bar. Vega interroga Beatrice sul suo coinvolgimento nel contrabbando di armi.

Capitolo 1058: Mercoledì 29 settembre

Evan e Yolanda informano Miralles delle loro indagini su Perales e li autorizzano a indagare su di lui. Estella ha iniziato a lavorare a La Parra, ma la dipendenza di sua figlia non le renderà le cose facili. Espe rappresenta il suo potere per Sheila. Quintero decide di recarsi negli Stati Uniti per acquistare armi.

Capitolo 1059: Giovedì 30 settembre

Estella ammette che Maria ha preso dei soldi da La Parra per sua figlia. Perales ammette che ci sono indizi nascosti dopo la morte del marito di Yolanda. Carlos cancella di corsa il suo romanzo. Miralles chiederà aiuto alla polizia di Las Vegas per controllare Quintero mentre sta visitando questa città.

Capitolo 1060: Venerdì 1 ottobre

Yolanda scopre un video inquietante legato alla morte del marito. Estella ha portato sua figlia nel centro di disintossicazione grazie a Nestor. Martina spiega al marito che la sua situazione è insormontabile e gli restituisce il regalo. Vede il video che impreca nelle reti di Sheila elogiandola e superando l’urto.