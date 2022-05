Anteprima ‘Tierra Amarga’ su Antena 3: cosa accadrà nella puntata di venerdì 13 maggio | Cinema e televisione

tempo della terra cConclude la sua settimana oggi all’Antena 3. I regolari programmi serali terminano il 13 maggio alle ore Atresmedia e AtresPlayer Premium Con la trasmissione di un nuovo capitolo della serie Turkish Moment: tempo della terraun lungometraggio che ha già conquistato spettatori in più di 30 regioni del mondo.

come ogni epoca Dal lunedì al venerdì alle 17:45 Gli spettatori di Antena 3 potranno godersi gli intrighi, le relazioni amorose, i tradimenti, l’andirivieni di diversi personaggi di Tierra Amarga. E oggi vi avvisiamo che le cose sono calde, come abbiamo potuto scoprire grazie ai progressi che la filiera fornisce ogni giorno ai media.

Qui vi raccontiamo tutto quello che ci aspetta nella puntata odierna di Tierra Amarga:

Cosa accadrà il 13 maggio a Tierra Amarga

La puntata che sarà trasmessa questo pomeriggio da Antena 3, Tierra Amarga, inizia con tanti intrighi. Subito Nessuno sa da dove provenissero i soldi che Yılmaz guadagnava vendendo le sue merci Questo rende l’atmosfera molto tesa. Tanto che Mojgan si recò a casa di Zuleiha per accusarla di essere una ladra.

D’altra parte, Ali Rahmat permetterà a sua nuora, nipote e Bahes di tornare a casa, ma non esiterà ad avvertire Mojgan delle cattive intenzioni di sua zia; Nel frattempo, scoprirai che Fikret e il nuovo dottore si conoscevano già prima.

Infine, per Demir, potremo vedere come presenterà una delle sue ville al nuovo direttore dell’ospedale finché non si sarà stabilizzata. Il rapporto tra i due diventerà sempre più strettoZulia, infine, inizierà un semplice approccio a Demir.