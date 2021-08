Anteprima ‘Two Lives’: cosa accadrà negli unici due capitoli trasmessi da TVE questa settimana | Cinema e televisione

A causa della Vuelta, griglia TV spagnola Sarà soggetto ad alcune modifiche. in un 1Senza andare oltre, la competizione ciclistica influenzerà direttamente uno dei suoi titoli di fantasia: di anime. La serie quotidiana prodotta da Bambú Porducciones Questa settimana andranno in onda solo due episodi. in un Los 40 Vi raccontiamo le chiavi principali di entrambi gli episodi.

Martedì 17 lezione

Julia si arrende alle richieste di Sergio. È pronta a liquidare l’azienda per sbarazzarsi di lui. Per quanto sua madre e il personale la incoraggiassero a resistere, nessuno sembrava essere in grado di dissuaderla. La decisione di Danny di dire a suo padre chi è veramente significa che viene in città, pronto a passare più tempo con sua figlia. Elena non si fida del suo ex maritoMa non vuole deludere l’illusione di Danny.

Scende anche su Robledillo Leo, la psicologa Diana e Julia incontrate durante il loro ritiro spirituale. In Guinea, Carmen non capisce che Victor si è costituito quando aveva tutto a suo favore per scappare. Decide di andare a trovarlo in carcere per scoprire le sue ragioni… E lì scopre qualcos’altro, qualcosa su cui non contava. Sospetti reciproci portano Angel ed Ennis a scoprire cosa hanno fatto alla vigilia della morte di Alicia.. La mancanza di fiducia influisce negativamente sugli amanti e ogni informazione è più dolorosa della precedente.

mercoledì lezione 18

Sergio continua a imporre le sue condizioni sullo scioglimento dell’officina Il filtraggio diventa realtà. Ma per gli operai, anche se non possono fare nulla per evitare l’esito fatale, quello che possono fare è rendere la cosa più difficile possibile a Sergio. Sembra che Eric abbia finalmente dato il braccio alla distorsione Accetta di scusarsi con Mario e di risarcirlo per aver infranto il suo record.

Ma quella che è stata una svolta si trasforma presto in un’altra lotta che porta il giovane a prendere una decisione drastica. Carmen va nel panico quando pensa che Patricia possa essere coinvolta nel colpo di stato. Così, nell’ingiusta prigionia di Victor. Tutta la sua passione, da quel momento, avrebbe esposto la sua maschera. Da parte sua, Quirós si sente sempre più emarginato e rifiutato dai suoi compagni di squadra. La situazione è così pericolosa che il giovane è spinto al peggior isolamento.