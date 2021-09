Anteprime Netflix: La Casa de Papel: quando debutta la quinta stagione negli Stati Uniti?

IlL’attesa finisce, un anno e mezzo dopo la popolare serie Netflix, Rubare soldi O noto anche come “Rubare soldi” negli Stati Uniti, Verrà mostrata la quinta stagione.

L’ultima stagione di “Rubare soldi” Sarà diviso in due parti di cinque capitoli ciascuna, Il primo apre a mezzanotte del 3 settembre negli USA Il secondo arriverà tre mesi dopo, il 3 dicembre.

secondo La sinossi di NetflixQuesta è la quinta stagione “Rubare soldi”

La band è trattenuta nella Banca di Spagna per oltre 100 ore, riescono a salvare Lisbona ma stanno affrontando uno dei loro momenti peggiori dopo aver perso uno di loro.

Il Professore viene catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Quando sembra che nulla possa andare storto, arriverà un nuovo nemico, molto più forte di qualsiasi precedente: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia è vicina e quella che era iniziata come una rapina ora si sta trasformando in una guerra».

nel primo 1Dopo 5 minuti dall’inizio del primo capitolo vediamo la scena del professore preso di mira dal detective Alicia Sierra Poi vediamo scene del passato che culminano nei primi 15 minuti con il protagonista che muore a Nairobi.

La serie è disponibile sulla piattaforma streaming, NetflixA partire dalla mezzanotte del 3 settembre, alle stato unitoTuttavia, è già disponibile in alcuni paesi primi 5 capitoli.

Saranno disponibili i cinque capitoli della seconda parte della quinta stagione A partire dalla mezzanotte del 3 dicembre negli Stati Uniti.