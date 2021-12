Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti erano pronti ad agire contro la Russia se avesse invaso l’Ucraina.

Washington – Segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken ha confermato, domenica, che gli Stati Uniti sono pronti a prendere misure che si sono astenuti dal prendere in passato contro la Russia. Se quel paese ha invaso l’Ucraina.

“Stiamo studiando e siamo pronti a intraprendere azioni che ci siamo astenuti dal compiere in passato.Blinken ha detto in un’intervista a “Meet the Press” su NBC.

Lo ha confermato il capo della diplomazia Usa E questo è ciò che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha chiarito con veemenza” al suo omologo russo, Vladimir Putin.E lo stesso per il suo omologo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Ma Blinken ha ammesso che “il meglio” è “diplomazia, dialogo e de-escalation”.

“Se la Russia si muove in questa direzione, possiamo evitare un’altra crisi“Ha aggiunto.

Interrogato sulla possibilità che la Germania sospenda l’operazione del gasdotto russo Nord Stream 2, che non è ancora entrato in funzione e che mira a trasportare gas dalla Russia al territorio tedesco, Blinken ha ammesso che si tratta di una “fonte di influenza” su Mosca.

Domenica, il club delle democrazie più ricche del mondo, il G7, ha unito la sua posizione per affrontare un fronte comune contro la presunta intenzione della Russia di attaccare l’Ucraina.L’esercito arabo russo ha minacciato Mosca di pagare un “costo pesante” se avesse commesso un atto ostile.

“La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che qualsiasi nuova aggressione militare contro l’Ucraina avrà conseguenze disastrose e un costo pesante per rispondere.In un comunicato ha affermato che i membri del Gruppo dei Sette sono: Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Giappone e Canada, oltre all’Unione Europea.

Di fronte alla possibilità di un’invasione dell’Ucraina, L’amministrazione Biden avrà un piano di evacuazione per i cittadini statunitensi dall’UcrainaCercheranno di evitare gli errori commessi con il ritiro delle forze e dei cittadini afgani ad agosto, secondo un rapporto della CNN.

