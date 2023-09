Anthony Colon celebra il 30° anniversario di “Hasta el Sol de hoy”, la hit che segnò la sua carriera

Il cantante di salsa portoricano Anthony Colón festeggia con un tour mondiale il trentesimo anniversario di “Hasta el Sol de hoy”, la canzone di maggior successo della sua carriera, perché, secondo quanto ha dichiarato a EFE, è ciò che lo ha mantenuto attivo nella musica dal suo rilascio.

Colón ha sottolineato in un’intervista a San Juan che “Hasta el Sol de hoy” è, oltre ad essere una grande canzone, “una benedizione di Dio”, perché tre decenni dopo essere stata registrata, è ancora un successo nel musical salsa. Comunità.

Il supporto per la canzone è così impressionante che deve eseguirla due o tre volte in ogni ballo che esegue, e questo è stato dimostrato ancora una volta con il suo attuale tour che lo porterà a Panama questo mese.

Secondo Colón, nel 1993, un anno dopo che il musicista Edgar Juel si riunì per creare un gruppo, il singolo “Hasta el Sol de hoy” gli arrivò tra le mani, dopo aver pubblicato il suo primo album “At the top”.

La canzone è stata scritta dal musicista venezuelano Gustavo Márquez, recentemente scomparso, che all’epoca – primi anni ’90 – era noto per le canzoni registrate da altri suonatori di salsero portoricani come David Pabon e Hector Tricoci.

Edgar Joel e Colón, da parte loro, stavano lavorando a quella che sarebbe stata la seconda produzione musicale del gruppo, ma mancava una canzone, poiché il cantante portoricano scelse la prima canzone che Márquez diede loro, “If I Knew” di Yeshi Camacho.

Hanno un disperato bisogno di una canzone

Colón chiamò allora Márquez e lo informò: “Abbiamo bisogno di una canzone urgente” per completare l’album.

Fu allora che Márquez presentò loro “Hasta el Sol de hoy”, il titolo dell’album pubblicato nel 1993.

“Gustavo ci ha portato altri brani musicali, ma questo ci ha messo nei campionati più importanti”, ha spiegato Colon.

L’esecutore ha detto che la prima volta che ha sentito la melodia della canzone è stato attraverso una registrazione fatta come canzone dal giovane cantante portoricano Julian.

Così, con il produttore musicale Ramon Sánchez, Edgar Joel e Colón arrivarono in uno studio di registrazione in Carolina, comune adiacente a San Juan, per trasformare la canzone.

Colombo sapeva che il tema sarebbe stato un successo

Quando finì di registrare la canzone, Colon sapeva che sarebbe stata un successo. Secondo lui, ciò che attira l’attenzione o trasmette infezione nella canzone è dovuto alla mescolanza delle parole con la struttura musicale.

“Il messaggio è chiaro e fermo. È un messaggio con cui molti di noi si identificano, ed è un messaggio di fede e di speranza nell’amore, nell’amicizia o in una persona malata”, ha riflettuto il cantante, che ha vinto diversi premi per la canzone suddetta.

“E anche il sole di oggi è stato una benedizione”, ha detto l’interprete anche delle canzoni “In the Clouds”, “Hechizo de Luna”, “Si I Had Your Eyes” e “Me Atrapa La Noche” tra le altre.

La canzone gli ha dato la fama

“Forse no, perché nella musica devi essere molto fortunato al momento giusto”, ha ammesso Colón all’EFE che la sua carriera forse non sarebbe stata quella che è senza la canzone “Hasta el Sol de hoy”.

Ha accennato in modo esagerato che a volte “mille canzoni vengono da ogni parte”, e viene scelta la migliore, secondo il suo orecchio e il suo piano musicale.

Per celebrare il 30° anniversario della famosa canzone, Colón intraprende un tournée in America Latina e negli Stati Uniti, che lo ha portato lo scorso luglio ad esibirsi a Santa Ana e San Miguel (El Salvador) e Miami (Florida, USA). .

Allo stesso modo, in agosto ha tenuto concerti al Kennedy Center di Washington, D.C., al Teatro La Fama in Cile e al New Jersey Center for the Performing Arts nel New Jersey.

“Il programma rimane fitto per il resto dell’anno”, ha detto Colon, che si sta preparando ad esibirsi in un concerto il 23 settembre a Panama.