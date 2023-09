Anthony Miralda e Peter Knapp, fotografi che hanno amato le donne e hanno rivoluzionato la visione della moda

“Eravamo una generazione di fotografi che amava le donne perché altrimenti non avremmo potuto realizzare le fotografie di moda che facevamo.” È così che l’editore Peter Knapp riassume la rivoluzione che lui e altri fotografi come Anthony Miralda guidarono nella seconda metà del XX secolo.

“Certo, a Helen Lazarev, la direttrice della rivista elle“Ciò che contava di più per lui era che il fotografo amasse la donna e che potesse mostrare la sua intelligenza, il suo sorriso, il suo pianto, la sua vita, la sua umanità… Quindi le nostre fotografie hanno acquisito sempre più padronanza della donna”, aggiunge Knapp. , Chi parla. Per il pubblico che riempie il Palazzo della Vicereina di Barcellona. tavolo circolare, la moda senza flash, Fa parte delle attività collaterali alla mostra Meralda ed EliChe permette di scoprire le fotografie di moda degli anni ’60 scattate dal catalano Antoni Miralda quando lavorava per la rivista elle A Parigi.

Il fotografo Anthony Miralda © Pep Herrero

Peter Knapp, fotografo di moda e direttore della fotografia della rivista elle Nel corso degli anni ’60 e ’70 seppe ritrarre questa nuova donna, pronta a rompere i soffitti di vetro che Lazarev cercava e trovò grandi alleati, come Anthony Miralda, che all’inizio degli anni ’60, dopo essersi stabilito a Parigi, iniziò a collaborare con elle Aggiunge la sua specificità alle esigenze del periodo di primi cambiamenti sociali in cui trovano spazio anche momenti distintivi del mondo della moda come l’arrivo Pronto da indossare. I due si riuniscono alla tavola rotonda e mostrano la loro complicità e affinità, che li ha aiutati a cambiare radicalmente il modo in cui vengono scattate le foto di moda.

Knapp è riuscita a interpretare questa nuova donna, disposta a sfondare i soffitti di vetro e trovare grandi alleati come Meralda

Nello specifico, il simposio ha approfondito questa rivoluzione dell’immagine, dove è stato dato conto anche dei cambiamenti avvenuti negli anni ’60 dal punto di vista storico, sociale e culturale e che si sono riflessi attraverso la moda, la fotografia e, ovviamente, a livello editoriale. . Alla tavola rotonda presentata dallo storico e critico d’arte Josep Casamartina y Parasols ha partecipato anche Joanna Bonet, direttrice del Centro. rivista A Avanguardiadottoranda in storia dell’arte, Sylvia Roses-Castelsager, e Laura Casal, dottoranda in storia dell’arte e specializzata in storia della moda.

La modella Twiggy, un’icona dell’epoca Pep Herrero

Con il suo accento francese e scusandosi in anticipo per non parlare spagnolo o catalano, Knapp ha saputo immergere gli ascoltatori in quegli anni in cui Hélène Lazarev voleva allontanarsi da una rivista elitaria e borghese e cercava di lavorare in modo innovativo. “Più che semplici fotografi di moda o specialisti di couture, abbiamo deciso di cercare artisti, fotografi di reportage che potessero comprendere il movimento e tutta quella natura naturale di ogni donna, che non avesse lavorato come modella formale. Volevamo realizzare immagini interessanti che andassero oltre la fotografia, immagini più giovani, più naturali e autentiche.

Ciò che accadeva a Parigi è sempre stata una scoperta per me. Cinema, maggio 68… Qui sotto Franco era tutto molto grigio.





Meralda





La fotografia di moda non era più la stessa, ma stava cambiando anche il modello dell’industria della moda, ammette Knapp e cita André Courgis, lo stilista famoso all’epoca per apparire alle sfilate in tailleur pantalone, per aver liberato le donne dai corsetti e reso popolare la moda minigonna e per la quale ha finito per chiedere aiuto. “André creerebbe una nuova immagine che non era quella di un artista di haute couture che lavora con i tessuti, ma di qualcuno che pensava alla vita pratica di una donna, che aveva bisogno delle mani per poter trasportare le cose. Non poteva farlo facilmente , o entrare in silenzio “, spiega Knapp. “In macchina e indossando gonne lunghe e attillate, e poi farà i pantaloni e abbandonerà completamente i guanti, sta tracciando il futuro di una moda più pratica per le donne.”

“Poiché il modello di creazione della moda cambia, abbiamo bisogno anche di una fotografia diversa e questo ci darà più libertà”, continua Knapp. “È stato allora che ho incontrato Anthony Miralda e abbiamo iniziato a collaborare su questo tipo di fotografia. Erano nuovi modi di catturare modelli, ad esempio in posa su un trattore, un ponte o un pendio, che mi hanno fatto concentrare non solo sulla forma del modello o persona, ma anche sull’ambiente che contiene.” Questo modello.

Un momento del simposio a La Verena

La fotografia di Miralda faceva parte di questa vivace atmosfera di strada. Mentre la maggior parte delle fotografie, o almeno quelle più stereotipate, servivano a rappresentare modelle in studio con la famosa cartolina incentrata su corpo, viso e abbigliamento, Miralda inizia a fotografarle in movimento e all’aria aperta, in uno spazio non codificato e quindi imprevedibile. in cui, attraverso… Trasformando la forma in uno “spazio urbano”, quell’incontro genera una narrazione che trasforma le sue immagini in espressione artistica.

Per approfondire quell’epoca, Meralda ha parlato e ha consigliato la visione della mostra “Vedrai quattro pagine di Leila versione spagnola di elle, che mostrava uno stile molto rigoroso. Quello che ho vissuto a Parigi, invece, è stato completamente diverso e per me è stata sempre una scoperta. Cinema, maggio 68… Qui con Franco era tutto così grigio”. Il simposio è stata anche l’occasione per Anthony Miralda di presentare il libro Moda senza flash. Meralda ed Eliun catalogo che presenta tutte le opere inedite dell’artista catalano.

Le creazioni di Miralda sono state una medicina per l’ottimismo. Grazie al suo aspetto universale, crea bellissime composizioni che emergono dalla sessualizzazione”.





Giovanna BonnetDirettore della rivista La Vanguardia





“Peter Knapp era interessato, come me, a sperimentare la cattura di momenti con una macchina fotografica, ed è quello che ha fatto a Parigi”, dice Miralda, nata a Terrassa da una famiglia tessile che voleva che studiasse per continuare il suo lavoro. . Peter Knapp, secondo Anthony Miralda, fu l’editore che capì che “poteva contribuire con un altro tipo di lavoro, che creava e provocava situazioni assolutamente folli, anche se non controllava tutto, il risultato dipendeva da molte cose, come la reazione di il modello”. Ciò che ho proposto era di riflettere la situazione artistica di quel momento e il movimento femminista dell’epoca… una composizione unica, A Università Dalle foto, esci dallo studio e sii il più creativo possibile.

Lontano da questo cambiamento che si stava preparando in Francia, la moda era vista a livello editoriale in Spagna in modo superficiale, senza quel concetto culturale che si cristallizzò in Francia, nonostante l’esplosione avvenuta negli anni ’80, come riassume Joanna Bonet. “Miralda è stato uno dei primi segni di modernità che ho apprezzato quando sono arrivato a lavorare a Barcellona e nel 1992 ho creato la prima rivista di moda, che si chiamava donnaMa anni fa lavoravo per i giornali realizzando capi di moda che in definitiva erano pezzi culturali, ma a causa dei pregiudizi la moda era vista come qualcosa di frivolo.

Ritratto di Miralda, 1967. Intersezione Porte de la Chapelle, Parigi. Meralda, Vejab,

Bonnet indica due momenti chiave nello sviluppo della moda in Francia. Il primo è quando le modelle vengono portate in strada e il volto umano viene introdotto nella moda, cosa che fu fatta nel 1858 dal primo Stilista di moda, Charles Worth, che continua a portare le sue collezioni dal modello statico alla persona in carne ed ossa che indossa la moda con movimento. Il secondo è un momento fondativo del mondo della moda, l’inizio delle riviste contemporanee; Peter ha parlato di Hélène Gordon-Lazarev, che è un personaggio importante, ma anche un po’ più avanti rispetto a Marcelle Auclair, la prima regista donna a dirigere Marie Claire In francese è tradotto come Lorca, quindi puoi vedere quanto siano frivoli i giornalisti che si dedicano alla moda in Francia. “Donne, parlate, esprimetevi, se non lo fate voi, nessuno lo farà per voi”, dice Auclair nel suo primo editoriale, sviluppa Bonet.

“Le creazioni di Miralda – continua Joanna Bonet – sono sempre state una medicina per l’ottimismo, facendoci vedere ciò che c’è oltre. Con la sua visione del mondo cattura quegli episodi della realtà e crea composizioni molto belle che nascono anche dalla sessualizzazione. Con le sue immagini” capiamo molto bene questa tradizione della moda come espressione di conoscenza e sottolinea l’importanza degli editoriali di moda per esigere e leggere lo sviluppo della liberazione delle donne.”

“Knapp mi ha suggerito di riflettere la situazione artistica di quel momento e il movimento femminista dell’epoca… una raccolta di immagini, lasciare lo studio ed essere il più creativo possibile.”





MeraldaFotografo





capo rivista A Avanguardia È stato celebrato dalla presenza di un art director di riferimento come Peter Knapp e di un’artista interdisciplinare come Miralda, che a tavola hanno aperto orizzonti e tracciato un nuovo percorso. Bonet stima che “se guardiamo agli anni ’60 ci rendiamo conto anche che Elle non sessualizza le donne, che in realtà è una donna con i capelli corti, con una linea sempre perfetta, e che non vuole questa legge che non le permette di andare dalle donne, ed è per questo che la prima cosa che Coco Chanel farebbe sarebbe indossare pantaloni e farsi una gonna a punta per poter camminare.

Laura Casale, specialista in storia della moda, ha sottolineato il valore di un’altra Parigi, lontana dalla città turistica e attrattiva, che traspare evidente nelle fotografie di Anthony Miralda, esposte alla Viserina fino al 1° ottobre: ​​“Erano fotografie il cui scopo era quello di chiudi una storia sulla moda e che venne a risolversi Le figurine sostituirono a partire dall’Ottocento le riviste che contenevano disegni con le spiegazioni di chi voleva imitare quegli abiti dai sarti perché a quel tempo “non c’erano innovatori della moda”, dice Casale.

Da parte sua, Silvia Rozés Castellsajer, esperta di storia dell’alta moda spagnola, ha contribuito a contestualizzare le immagini di Miralda in un momento in cui emerge la controcultura in cui “la moda anela alla libertà, all’uguaglianza razziale, alla classe e al genere, e alla in questo senso, la rottura generazionale esplora abiti che rappresentano quei nuovi segmenti di gioventù raggiungendo anche un processo di moda infantile, con calzini che arrivano alle ginocchia, abiti che sfumano la silhouette della donna, abiti più ampi, liberazione del corpo, con una gonna corta che i giovani dicevano che le madri non osavano indossare, e quindi sarebbe sicuramente un simbolo per la nostra generazione.

