Anthony Ramos, pronto per essere il nuovo protagonista latino di Marvel – Cinema e Tv – Cultura

l’attore Antonio Ramos Pronto a fare il suo ultimo salto nella fama hollywoodiana: presto apparirà in due dei franchise più famosi del cinema, Marvel e trasformatoriE Porterà il nome di questo newyorkese di origine portoricana sugli schermi di tutto il mondo.

“Ho iniziato a impostare il personaggio per cercare di raccontare la migliore storia possibile e nel modo più onesto, è tutto ciò che si può fare”, ammette Ramos in un’intervista con Efe mentre guida attraverso Los Angeles per promuovere il film d’animazione. i malvagi.

L’attore 30enne afferma di non sentire il peso del marchio Marvel, la percentuale di incassi più alta nella storia dei film, in cui reciterà. cuore di ferro Con Dominic Thorne, serie basata su Pantera nera Speri di catturare con successo altri formati come Wanda Vision anche Il falco e il soldato d’inverno.

Ora firma contratti negli uffici di grandi studi di Los Angeles, ma qualche anno fa Ramos sembrava un estraneo alle audizioni teatrali a New York. Lì poté entrare nel pentagramma di Lin-Manuel Miranda che alla fine mise il suo nome sulla mappa, Hamilton E nelle altezze.

Entrambi gli spettacoli sono arrivati ​​in TV (Hamilton) e cinema (alle altezze) Con Ramos al timone, e Hollywood, sempre più aperta ai latini, lo scelse come una delle sue scommesse per il futuro.

Pirahna, il personaggio di Anthony Ramos, in The Bad Boys. foto: Animazione DreamWorks. F

Ramos, che è un portoricano cresciuto a Brooklyn e non ha mai perso l’occasione di condividere la vita del suo quartiere sui social network, dice.

Tuttavia, l’ultimo progetto presentato per la prima volta è lontano da New York. Ramos dà voce a uno dei personaggi in i malvagiil nuovo film d’animazione della DreamWorks che promette di diventare a undicesimo oceano Per tutta la famiglia attraverso le avventure di una banda di criminali con protagonisti gli animali.

Come se fosse la parodia di un tipico film poliziesco californiano, il film segue un gruppo di inseguitori di ladri nella loro avventura per diventare cittadini modello. “È come un Il veloce e il furioso Ma con la commedia – lo sai Ramos -. Vedi palme, rapine, inseguimenti… e cose del genere, devo spiegarmi? “.

Il traduttore insiste i malvagi È un film d’azione, animato per tutta la famiglia, ma è destinato a tutti coloro che amano “l’adrenalina”.

La stessa adrenalina che lo scaglierà davanti a lui Transformers: ascesa dei mostri, Che aveva appena terminato le riprese a Montreal (Canada) prima di essere inserito nel film cuore di ferro ad Atlanta (Stati Uniti).

Da New York a Los Angeles passando per Atlanta, dai musical ai cartoni e alla Marvel. “Non sai mai cosa potrebbe succedere. Ti prepari per ciò che è programmato ma anche per lasciarti andare, è così che faccio queste cose”, si arrende.

EFE