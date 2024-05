Antonio Alvarez e il suo messaggio a Joao Rojas: “È un guerriero”

L’infortunio di Joao Rojas è stato un duro colpo per l’ambiente del Barcellona. Successivamente si è candidato alla presidenza della squadra gialla. Antonio Álvarez Ha dato il suo messaggio di sostegno.

Antonio Álvarez

Il candidato alla carica principale del club di Guayaquil ha parlato alla stampa sportiva e ha detto: “Joao Rojas è un combattente, è molto professionale ed eravamo con lui in ospedale. Le sue prime parole sono state che abbiamo fatto una grande partita e poi ha detto che avrebbe recuperato in fretta. Siamo contenti che stia bene psicologicamente, questa è la cosa più importante. “Lo accompagneremo in questa operazione”.

“È una partita che il Barcellona ha giocato con determinazione, come sempre, penso che avremmo potuto segnare. “Siamo contenti della prestazione dei giocatori”. ha sottolineato.

Per quanto riguarda l’arbitrato e la tecnologia VAR nell’infortunio di Joao Rojas, Alvarez ha commentato: “Non dirò nulla sulla tecnologia VAR, sono arrabbiato e triste per quello che è successo con Joao”.

Il candidato ha concluso il lavoro dei suoi giocatori nel confronto con il San Paolo: “Il Barcellona ha giocato contro una squadra forte, in uno stadio impressionante, davanti a un pubblico forte eravamo vicini a vincerla. ” Tifosi del Barcellona: “Ci piace giocare bene ed essere determinati, lottando in tutti i settori e vogliamo vederlo sempre”.

Sostegno dei colleghi di João Rojas

Dixon Arroyo Ha rivolto il suo messaggio anche all’ala del Tricolore, che ha subito un infortunio da scheggia: “Mi dispiace per lui. È un grande giocatore e una brava persona e gli voglio molto bene. È un grande amico. Gli auguro una pronta guarigione e i migliori auguri”.

Difensore Giallo Luca Sosa E il suo sostegno a Joao Rojas: “È appena andato in clinica, gli mando tanta forza e so che è un momento difficile per lui. Tutti i nostri colleghi sono qui per supportarlo con tutto ciò di cui ha bisogno”.