Antonio Banderas lancia Sohrlin, uno spazio di formazione sulle arti dello spettacolo a Malaga

Málaga, 12 luglio (EFE).- Espacio Sohrlin Andalucía, il nuovo progetto dell’attore Antonio Banderas a Málaga, è diventato realtà: uno spazio di 8.000 metri quadrati dedicato alla formazione di tecnici dello spettacolo e alla produzione di progetti teatrali che cercano di trasformare la Costa del Sol nel centro nevralgico della cultura dell’industria dell’intrattenimento in Spagna.

Banderas, proprietario del Teatro del Soho e di diversi ristoranti a Málaga, sua città natale, ha collaborato con il suo amico e uomo d’affari Domingo Sánchez, presidente di Merlín Producciones, per promuovere questa grande “scatola magica” di creatività, produzione, formazione, formazione, presentazione e distribuzione di varie arti dello spettacolo, come il teatro o la musica o il circo.

Durante la presentazione del progetto, Banderas ha spiegato che Sorlin mira ad alleviare “l’enorme carenza di tecnici” nel campo dell’intrattenimento in Spagna attraverso corsi di formazione in settori quali caratterizzazione, suono, gestione, produzione, costumi, illuminazione e scenografia.

I corsi avranno una parte teorica ma, soprattutto, molta pratica, e vedranno la partecipazione di docenti e masterclass tenuti dai migliori specialisti mondiali in ciascun settore. “Utilizzeremo le relazioni personali per portare il meglio”, ha detto Banderas.

Le lezioni, che dovrebbero iniziare a ottobre, saranno “costose”, quindi Espacio Sorlin sta finalizzando un accordo con uno sponsor per creare un fondo di borse di studio che coprirà fino al 40% del costo della formazione. Banderas ha osservato che l’obiettivo non è escludere nessuno studente che “abbia il talento ma non abbia i mezzi”.

Oltre a questa scuola d’arte, Surlin è stata creata come spazio di prove e produzione per spettacoli con esposizione internazionale. Le sue strutture hanno già ospitato le prove del musical “Playing Our Song”, ora in scena al Teatro del Soho, così come quelle della Larios Pop del Soho Symphony Orchestra.

Espacio Sohrlin Andalucía si trova nella zona occidentale di Malaga, a pochi metri dal mare. Occupa un vecchio capannone industriale, completamente ristrutturato, che per decenni è stato un’azienda siderurgica, poi un’azienda tessile e infine un magazzino di cereali.

Banderas e Sanchez hanno voluto rispettare l’essenza e l’integrità dell’edificio, conferendogli la sua “dignità” e donandogli un’atmosfera “nel più puro stile newyorkese”.

I promotori affermano che si tratta di “strutture forti e innovative, ispirate alle fabbriche e ai magazzini di New York, con materiali puri e riciclati impegnati nella sostenibilità e nel recupero per nuovi usi”.

Lì verrà creata una sala con una capienza di 1.000 persone per sviluppare eventi e attività culturali, nonché un laboratorio digitale in grado di programmare produzioni speciali o sale di regia teatrale artistica.

Né Antonio Banderas né Domingo Sánchez hanno voluto dettagliare l’investimento economico che comporta il lancio del progetto Espacio Sohrlin Andalucía, progetto che ha ricevuto anche il sostegno del consiglio di amministrazione, pur riconoscendo che “è molto costoso”.

“Ci si rende conto di quanto sia grande quando il solo dipinto costa 160.000 euro”, ha commentato Sanchez. Evie

