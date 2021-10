Antonio Orozco pubblicherà la sua antologia musicale il 19 novembre: Little Pieces of Me | Musica

Antonio Orozco All’inizio di questo ottobre si è concluso con il suo tour introduttivo Ultimo album in studio. Tour dell’avionica Lo ha messo in contatto con più di 80.000 spettatori in più di 50 concerti sparsi in tutta la Spagna con biglietti esauriti. E non appena la fase del “volare alto” nel nostro Paese è finita, il musicista è già pronto per il suo nuovo lavoro.

riguarda parti di me Antologia musicale riassunta in un triplo CD (anche in formato doppio vinile con 24 tracce) in cui il solista raccoglie 50 brani rappresentativi della sua intera carriera. E come titolo di questo album, ha fatto esplicito riferimento a una delle sue canzoni più emblematiche: I’m Made of You.

Pedacitos de mi riunisce 50 brani che rappresentano l’intera carriera discografica di Antonio Orozco, comprese le collaborazioni con lui Carol G, Luis Fonsi, Alejandro Fernandez, Mallo, King Tut, Lucy Silvas o David Bisbal tra gli altri.

I temi fanno parte del catalogo completo e dell’invito Onorare l’artista in questo modo speciale come un’antologia di tutta la sua musica. Un libretto con le foto dell’artista con inclusi i testi delle canzoni e un piccolo testo scritto dall’artista.

Questa è una lista di canzoni di Pedacitos de me in formato triplo CD.

CD 1

Tra avanzi e avanzi, mi manchi il mio mirato Arriva ai voli essere e di nuovo breve viaggio vibrante ridammi la mia vita a richiesta chiesto Quello che vuoi – Versione album Take It – Versione Album morirò provandoci Oggi sarà Que Me Rema – uscita dell’album ti aspetterò Non c’è modo – uscita dell’album

CD 2

Sono fatto da piccoli pezzi di te – Versione album mi dai mio eroe It’s My Unit – Uscita dell’album Dimmi perchè Hey Lou Sabs – uscita dell’album anomalia Gelosia irreparabile – Versione album È la tua vita Così lontano e così vicino – Uscita dell’album sei secondi proverò a scoprirlo I Wanna Be – Versione Album la domanda No Hay Más – Uscita dell’album Oggi Quanti dubbi

cd 3

Lo sai – Antonio Orozco / Luis Fonsi l’amore non vuole Tre cuori – versione album Antonio Orozco/Malo ridammi la mia vita girati e vai Dicono – Antonio Orozco / Carol J Mírame Y Tócame – Uscita dell’album È sempre stato molto più facile – Antonio Orozco / David Bisbal ricomincia Sono fatto di piccoli pezzi di te – Antonio Orozco / Alejandro Fernandez Ho bisogno di te più che mai – versione album Possiamo parlare se vuoi Chiedimi Oggi tutto si capovolge – Antonio Orozco / Tote King Di cosa era fatto – Antonio Orozco / Lucy Silva sempre imperfetto

Questa è la lista dei brani di Little Pieces of Me in doppio formato vinile

libbre 1

faccia a

Tra avanzi e avanzi, mi manchi il mio mirato Arriva ai voli essere e di nuovo

lato b

breve viaggio vibrante ridammi la mia vita a richiesta chiesto Quello che vuoi – Versione album Take It – Versione Album

LP 2

faccia a

morirò provandoci Oggi sarà Que Me Rema – uscita dell’album ti aspetterò Sono fatto da piccoli pezzi di te – Versione album mi dai

lato b

mio eroe It’s My Unit – Uscita dell’album Dimmi perchè Hey Lou Sabs – uscita dell’album anomalia

Irreparable Jealous – versione album Attraverso i suoi profili ufficiali sui social network, Antonio Orozco ha assicurato che presto potrebbero esserci novità per i suoi follower in America: “Finisci i dettagli, prepara tutto. L’America sta arrivando, l’America sta arrivando ad AVIONICA. Grazie per questo Un sacco di @s chic. ❤️❤️. Nessuna parola. Fotografia @bea_photos97 Always West…🦁”