Antonio Pastorello ha annunciato come sindaco d’Italia un grande spettatore

Higuain, – Consiglio comunale Comune di Hikyu Annunciato “Miglior visualizzatore” Sig. Antonio PastorelloSindaco comunale Grotta GuaLa Provincia di Verona Italia mira a unire le relazioni tra le due città e condividere importanti radici economiche, culturali e sociali con l’Italia.

Durante la cerimonia di riconoscimento, il sindaco del comune, dott. Raphael Baron Tuluk (Soltin), in Spagna, ha menzionato il duplice lavoro svolto in collaborazione con varie città come Nazareth, Miami e Torremolinos. , Già in trattative con Verona, ora in Italia, con l’ambasciatore messicano che ha recentemente visitato la città.

Dirigente comunale Sig. Pastorello ha espresso il suo stretto rapporto con la Repubblica Dominicana attraverso la sua fondazione, aiutando in particolare i bambini in situazioni delicate della provincia di Monte Plata.

Il sindaco di Hickey ha preso atto dei problemi che affliggono il comune, in particolare l’inquinamento ambientale causato dalla defecazione all’aperto, e ha chiesto consiglio e sostegno ai rappresentanti italiani con esperienza nella zona.

“Siamo fiduciosi che entrambe le città trarranno grandi benefici da questa alleanza perché sarà una relazione a doppio senso e non ci stancheremo di raggiungere punti concordati, il che andrà senza dubbio a vantaggio dei nostri cittadini”, ha affermato Hickey Meyer.

Da parte sua, il sig. Antonio Pastorello ha ringraziato il Consiglio dei Consiglieri e l’Ufficio del Sindaco per aver riconosciuto a lui e ai suoi compagni, sottolineando il grande impegno nell’opera degli abitanti di questa provincia che hanno avuto il privilegio di godere di uno dei monumenti più importanti. Come la Basilica della Vergine degli Stati Uniti, La Altacrecia, nonché vaste risorse naturali associate all’industria del turismo.

“Da quindici anni sono innamorato dell’Italia, e soprattutto della mia provincia di Verona, terra di grande patrimonio economico, sociale e culturale. Per questo continueremo a contribuire. Con la fondazione e ora con questo gemello .”

Sig. Pastorello era accompagnato da membri del fondo che dirige e da uomini d’affari italiani. Da notare che Pastorello è dal 1980 il primo sindaco e capo della provincia di Verona.