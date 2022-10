Antonio Perucchio: “Non c’è mai stata voglia di ‘picco’ né dopo la pandemia”

Sostantivo

Se avesse un’altra vita, Antonio Perucchio la ricollocherebbe al dettaglio. Dan John, l’attuale responsabile dell’espansione in Spagna dell’azienda italiana di abbigliamento maschile, ha aperto nel corso della sua carriera più di cento locali, da sempre legati ai negozi.

Il CEO ha iniziato la sua carriera in Guess, lavorando per due anni nei mercati Italia, Spagna e Portogallo.. Successivamente, Pirruccio è passato al team di Antony Morato per guidare l’espansione al dettaglio dell’azienda e nel 2013 ha firmato con Celio come responsabile dell’espansione con “l’ambizione di aprire negozi e franchising, raggiungendo infine novanta stabilimenti”.

Dopo un periodo in azienda francese, L’amministratore delegato ha fatto il salto per guidare l’attività di Primadonna in Spagna Due anni dopo ha cambiato il settore della moda in quello dell’intrattenimento e ha continuato a gestire la rete di negozi Dock39. Quattro anni dopo, Perucchio è tornato alla moda come responsabile vendite ed espansione per Dan John con l’obiettivo di aprire fino a cinquanta stabilimenti nei prossimi tre anni in Spagna.

“Tutti dicono che la vendita al dettaglio è morta, ma non è così”, afferma il dirigente ottimista.. “È vero che il settore sta attraversando un periodo di cambiamento per andare oltre, verso la sperimentazione”. Il termine, che ha riempito bocche e fiumi di inchiostro, indica Pirruccio in quanto “i consumatori non vanno più al negozio per un prodotto, ma per un servizio, e noi dobbiamo dare loro delle risposte”.

Profumo e musica sono fattori chiave per realizzare questa esperienza, secondo l’amministratore delegato, il quale riconosce che, nonostante tutto, “ci sarà una diminuzione della presenza fisica degli operatori”. , soprattutto dopo la pandemia. ”.

Il coronavirus ha portato un grande cambiamento nel retail, soprattutto, secondo Perruccio, in termini di location. Invece, gli affitti rimangono gli stessi di prima. Il desiderio non è mai esistito Presidentenon dopo la pandemia”, sottolinea.