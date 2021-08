Anuel AA chiede a Karol G di tornare nel bel mezzo di uno spettacolo dal vivo | amore 40

Anuel AA Sembra che abbia cambiato idea il suo rapporto con Carol J. portoricano e colombiano Hanno concluso diversi anni di frequentazione nel 2021 NS Lo hanno annunciato ad aprileDopo che sono stati costretti a divulgare una serie di indiscrezioni sulla notizia. In effetti, hanno dovuto spiegare che erano “a posto” dopo l’evento e che questo finale era in ordine.

C’è però chi non ha ancora superato questa interruzione, e non solo tra i propri fan. Lo stesso Anuel ha sorpreso tutto il pubblico che ha partecipato Baja Beach Festival in MessicoDove stava dando un concerto nell’ambito della programmazione del festival. Perché all’inizio di una delle canzoni in cui si esibiva, il portoricano ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava.

Anuel AA stava cantando la canzone BubalooDi quali parole parli? L’artista si è pentito di aver perso un partner a causa sua. La canzone è stata pubblicata nel 2018, l’anno in cui è iniziata la loro relazione con Carol J, quindi sicuramente non è stata un’ispirazione per lei. Tuttavia, ora Anuel voleva rendere l’argomento più suo, se possibile.

“Vediamo se lo ascolti e torni da me”

Le parole del cantante portoricano durante lo spettacolo di cui la sua ex compagna è ancora una dichiarazione d’intenti. Nel bel mezzo dell’esibizione di Bubalu, Anuel AA ha chiesto ai partecipanti di cantare la canzone forte e chiara con una richiesta molto speciale. “Sono tutti così duri, vediamo se Carol lo ascolta e torna da me”detto a suo tempo.

Naturalmente, il pubblico non ci ha pensato due volte e ha iniziato a cantare le sue parole quasi ad alta voce: “Fammi ricambiare prima / Quando tu ed io eravamo amanti / Baby non sono qui per sentirti / Questo ha preso una svolta interessante”. Dal momento che la verità confermata è giunta anche alle orecchie della stessa Carol G, è così che prova anche lei per il suo ex fidanzato? Chissà se presto ci sorprenderanno ancora con la notizia che hanno riallacciato la loro relazione o se rimarrà solo un aneddoto.

Il colombiano non ha ancora commentato la questione. Sì, e a giudicare dalle sue parole parla dell’intermezzo precedente (“Se solo accettarlo fosse difficile, immagina di doverlo fare davanti a milioni di persone”., scriveva ‘bichota’ nelle reti dell’epoca), la sua opinione era probabilmente riservata alla sfera privata. Bisognerà quindi attendere per vedere se quanto detto dal vivo da Anuel AA e dalla sua collaborazione di pubblico ripaga.