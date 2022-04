Anya Taylor-Joy e il suo ragazzo si baciano sul tappeto rosso mentre mostrano quanto amano

un’attrice La mossa della regina È molto innamorata del suo fidanzato musicista Malcolm McCray e questo è stato mostrato alla premiere del suo ultimo film, The Man from the North, dove Mangiarono con baci sul tappeto rosso.

La coppia ha rubato tutti gli occhi, non solo per I loro grandi simboli d’amoreMa a causa dei loro metodi. soprattutto quello Anya Taylor JoyChe indossava abiti fantastici Abito corto trasparente E una lunghissima criniera platino.

La prima volta che la coppia è andata Per un evento tenutosi il 25 marzo, agli Academy Awards 2022, al Gala Pre-Oscar. Anche se la verità è che Malcolm McCray non ha problemi a viaggiare per accompagnare Anya nei suoi impegni professionali.

Anya Taylor-Joy e Malcolm McCray | GT



Il bacio appassionato di Anya Taylor-Joy e del suo ragazzo

Nonostante la relazione Anya Taylor Joy E Malcolm McCray ha appena iniziato, è la prima volta L’attrice sente che qualcuno si adatta al conto con lei. Ecco cosa ha detto a Vogue British:

“Finalmente ho trovato qualcuno Questo è fortunatamente Si siederà tranquillamente con me a leggere. Abbiamo praticamente 80 e 7 anni allo stesso tempo, e funziona davvero bene”, ha detto.

“Quel giorno ho detto al mio partner che era il mio hobby. Vedo la lettura come qualcosa che dovrei fare. Lo ha reso felice perché è se stesso”.

La coppia è al meglio, e ovviamente si vede. Anya Taylor-Joy e Malcolm McCray Mostra questa connessione con questo bacio appassionato sul tappeto rosso per “The Man from the North”, di cui puoi guardare il trailer nel video qui sopra.

Anya Taylor-Joy e Malcolm McCray | GT



“Nordista”

“L’uomo del nord” È il nuovo film diretto e scritto dal famoso regista Robert Eggers (“The Witch” e “The Lighthouse”) che ha un cast straordinario pieno di star famose, come Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman Ethan Hawke, Willem Dafoe e Bjork.

film epico film di vendetta che segue un principe vichingo nella sua ricerca di giustizia per l’omicidio di suo padre. Arriverà nelle sale il 22 aprile e puoi guardare il trailer nel video qui sopra.

