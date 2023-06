AP Photos: stilista di origine guatemalteca mostra le sue creazioni in Texas

La stilista guatemalteca ha combinato tecniche tessili indigene, design di abbigliamento moderno e la colorata storia del suo paese natale in una moderna sfilata in Texas. Lo spettacolo ha campionato non solo la visione artistica di Elena de Leon, ma anche il lavoro delle madri guatemalteche, comprese alcune che vivevano negli Stati Uniti e altre che sono rimaste nel loro paese per mantenere le loro famiglie.

Il Fashion Museum of the Americas di Brownsville ha ospitato l’evento del 12 maggio con la consulenza del consolato guatemalteco nella vicina McAllen e nel Maryland, dove de Leon vive dopo essere emigrato negli Stati Uniti circa sette anni fa.

“Sono una donna che pensa ai bisogni della sua comunità e del popolo guatemalteco”, ha commentato De Leon prima che le modelle vestite con abiti tessuti da donne guatemalteche sfilassero sulla passerella.

Lampi lampeggiarono durante la parata e in questa città di frontiera si udirono applausi e applausi mentre donne, bambini e uomini marciavano al ritmo di una musica allegra, vestiti con abiti di un rosso intenso intrecciati, che adornavano le loro camicette e gonne da donna o tuniche da uomo.

“Ciascuno dei suoi tessuti racconta una storia. Il colore ha un significato, così come ciascuna delle regioni “, ha affermato Rosario Ovando, console guatemalteco a Macalene.

Circa 200 donne di origine guatemalteca che vivono negli Stati Uniti o nel loro paese d’origine lavorano con De León per vendere i suoi prodotti.

“Le donne sono anche quelle che trasmettono la cultura, trasmettono la lingua. Trasmettono le tradizioni – ha dichiarato Ovando – Ci sono tante tradizioni nel nostro Paese e tante donne che hanno in mano questa magia”.