AP spiega: Quale procuratore guatemalteco sta interferendo nel governo di Arévalo

Bernardo Arévalo inizia il suo percorso presidenziale con l'appoggio di milioni di guatemaltechi, ma l'ostacolo alle promesse del nuovo presidente di ripulire lo stato dalla corruzione è stato l'ostacolo della Procura Generale, guidata da Consuelo Porras, che mantiene da molti anni . Migliaia di cittadini sono emarginati e poveri.

Il presidente del Guatemala ha dichiarato che questa settimana incontrerà Boras per chiedergli di dimettersi, anche se il suo mandato a capo del Pubblico Ministero scade nel 2026, dato che il presidente uscente Alejandro Giamatti l'ha ratificata due anni fa.

Porras ha addirittura chiesto per tre volte la revoca dell'immunità di Arévalo e ha suggerito l'annullamento delle elezioni.

Inoltre, il ritiro del pubblico ministero è una richiesta delle autorità indigene che hanno sostenuto Arévalo nelle strade nei mesi precedenti il ​​suo insediamento. Ritengono Boras responsabile della grave crisi politica che il paese attraversa da quasi sei mesi.

Dopo che il governo degli Stati Uniti le ha imposto due volte sanzioni per aver minato la democrazia e silurato la lotta alla corruzione, è stata interrogata pubblicamente dalla comunità internazionale. “Lui Il Pubblico Ministero resta impegnato a risolvere i problemi del passato Per influenzare il processo di transizione”, ha concluso all’inizio di dicembre il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro.

AP spiega chi è Consuelo Porras e il suo discutibile ruolo a capo della Procura.

Chi è il procuratore Boras? Il procuratore capo, una donna bassa, centralizza tutti i poteri investigativi e penali in Guatemala.

Ha 70 anni ed è laureato in giurisprudenza. La sua tesi è stata denunciata e messa in discussione perché conteneva parti copiate pari pari dalla tesi di un altro professionista deceduto senza citarlo. Questa controversia, finita nel nulla, stava per impedirgli di candidarsi nuovamente alla carica di procuratore generale. Ha salvato la polemica con gli avvertimenti Per indagare e condannare i loro elettori se interferisce.

Quando stava per rinnovare la sua posizione, Porras stava accumulando accuse di ostacolare le indagini sulla corruzione, di proteggere gli interessi di cittadini potenti – incluso Giamatti, che la riconosce come un’amica – e di criminalizzare giudici e pubblici ministeri.

Ha diretto la Procura Generale per la prima volta nel 2018 con il sostegno dell'allora presidente Jimmy Morales, succedendo a Thelma Aldana, in quello che ha rappresentato un significativo deterioramento della reputazione del Pubblico Ministero.

Che fine ha fatto la lotta alla corruzione durante l’era Borás? Per anni, il Pubblico Ministero del Guatemala è stato un modello in America Latina per quanto riguarda i suoi sforzi contro la corruzione. Riuscì persino a convincere il presidente a dimettersi.

Con l’arrivo di Porras, tutta questa lotta si è attenuata, e ci sono state anche pressioni per la partenza della Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG), che ha indagato sugli illeciti dello Stato e ha portato in tribunale più di mezzo migliaio di persone.

I nemici di questa entità delle Nazioni Unite riuscirono allora ad attaccare il presidente Morales Il mandato del Comitato internazionale contro l'impunità in Guatemala non sarà rinnovato e lascerà il Paese.

Durante il mandato di Giamatti, Porras ha lasciato senza indagini le denunce pubbliche – come l’arricchimento illecito derivante dall’acquisto di vaccini COVID-19 – contro il presidente. Inoltre non ha presentato alcuna petizione per revocare la sua immunità finché non è stato possibile indagare.

Perché Boras ha operato per ostacolare il cambio di potere? Per l'ex procuratore Claudia Paz y Paz, l'agenda anti-corruzione di Arévalo rappresenta la risposta.

“La causa ha lo scopo di adempiere all'obbligo di indagare su questi casi”, ha detto Paz y Paz. Ora questo obiettivo è sostenuto “anche dall’esecutivo”.

IL I problemi di Arévalo con l'ufficio del procuratore distrettuale sono iniziati non appena la questione è stata confermata Chi è andato alle urne? Lo stesso giorno in cui sono stati annunciati ufficialmente i risultati del primo turno, il giudice Freddy Orellana ha annunciato un'indagine contro il movimento Semilla e ha ordinato la sospensione della sua personalità giuridica.

Come Boras, anche Orellana è stata sanzionata negli Stati Uniti.

Sebbene la candidatura di Arévalo presso Semilla abbia superato tutti i filtri dell'anagrafe, la Procura ha avviato una serie di azioni che hanno portato all'emissione di mandati di arresto e retate Autorità elettorali e lavoratoriOltre a regolare registrazioni e suoni.

L'offensiva giudiziaria continua il suo corso, ma ora con Arévalo al potere.

Riuscirà Arévalo a sbarazzarsi del procuratore generale? Il Congresso ha modificato la legge nel 2016 per rendere difficile la rimozione del procuratore generale, e da allora il presidente ha deciso di nominarla e revocarla per qualsiasi motivo. La riforma lo ha dimostrato Può essere rimosso solo con condanna definitiva Per qualsiasi crimine intenzionale.

Chiedergli di dimettersi o avviare un procedimento penale sono le vie d'uscita. La terza cosa che può essere fatta è che il legislatore modifichi nuovamente la legge. Ma il partito di Arévalo non ha la maggioranza alla Camera, nonostante abbia il sostegno necessario per assumere la presidenza del Congresso.

“La legge prevede che quando ci sono indagini in cui è coinvolto il pubblico ministero, deve essere nominato un procuratore speciale, ma lo fa lei stessa”, dice l'ex procuratore Paz y Paz.

L'ex procuratore spiega che ce n'è abbastanza Casi e prove per avviare un procedimento penale contro Borasche potrebbero giustificare richieste di revoca dell'immunità, come la rimozione illegale dei pubblici ministeri o la criminalizzazione e la persecuzione degli operatori della giustizia.

Juan Francisco Sandoval, ex capo della Procura speciale contro l'impunità, che ora vive in esilio dopo che Porras lo ha licenziato per le sue indagini, è d'accordo.

“Ha ostacolato le indagini, ha preso le nostre forniture di lavoro, ha ritardato le procedure, ha avviato procedimenti amministrativi e penali per aver svolto il nostro lavoro con prove false e ha effettuato arresti arbitrari… Qual è il motivo degli esuli? Ha detto Sandoval.

Considerato tutto ciò, Paz y Paz afferma che, una volta lasciato l’incarico, anche il suo operato dovrà essere rivisto: “Lei non gode di impunità”.