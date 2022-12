Aperta al pubblico la nuova area giochi per bambini dei Giardini Gemelli, la più grande mai realizzata nei Palazzi e a Villafranca. Questa è una richiesta del Consiglio Locale per l’Infanzia e l’Adolescenza, CLIA, che è stata concretizzata dal Comune attraverso il progetto con te

02/12/2022.

Oggi, venerdì, è diventato uno dei giorni più attesi dai bambini della nostra città che ora possono godere del nuovo spazio ricreativo situato in uno dei polmoni di Los Palacios e Villafranca, il Parque de los Hermanamentos. Questa mattina, gli studenti delle scuole più vicine come Andrés Bernaldez, Maria Dona e Picasso hanno avuto il privilegio di conoscere e divertirsi con tutti i giochi per bambini che compongono questo nuovo spazio ricreativo, il più grande mai realizzato nella nostra città.

La cerimonia di apertura dello stadio è stata presieduta dal sindaco, Juan Manuel Valle, ed erano presenti diversi membri dei consigli comunali, tra cui la delegata ai parchi e giardini, Patricia Romera, nonché l’assessore provinciale alla coesione territoriale, Asuncion Flemes.

Rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze convenuti, l’assessore comunale ha voluto ringraziare pubblicamente l’operato del CLIA, l’Assessorato locale per l’infanzia e l’adolescenza, anch’esso rappresentato all’evento, per il lavoro e il contributo, tra cui l’apertura di una nuova area giochi per bambini in la città. Un progetto che l’amministrazione comunale ha reso realtà attraverso il piano con voi.

Con grande entusiasmo e gioia, i ragazzi e le ragazze hanno aperto i vari giochi e le attrazioni di questa nuova area di intrattenimento, che ha una capacità di quasi un centinaio di bambini. Sono loro stessi, infatti, a raccontarci cosa pensano del nuovo parco e qual è la loro attrazione preferita.

I membri della CLIA sono stati molto felici ed entusiasti di vedere che una delle loro più grandi richieste è stata realizzata grazie al lavoro congiunto del consiglio locale e del maestoso consiglio comunale.

Durante la sua visita allo stadio, il sindaco è stato felice ed entusiasta di vedere i tanti ragazzi e ragazze che si sono divertiti nel nuovo e spazioso stadio Los Hermanamientos. Ha sottolineato che un investimento significherebbe un salto di qualità in questo polmone verde del comune.

L’area di intrattenimento per bambini nel Parque de Los Hermanamientos ha ricevuto un investimento di oltre 230.000 euro raccolti su un progetto incluso in Plan With You della Diputación de Sevilla.

Questa area per bambini, presto integrata con l’arredo urbano, è aperta alla fruizione generale di tutti gli abitanti del palazzo, e soprattutto dei più piccoli. Diventa infatti, ha spiegato il sindaco, un importante elemento di coesione territoriale nel comune.