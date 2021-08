Apertura 2021: gol Pumas 0-0 Querétaro, punteggio, riassunto e video

Gli studenti universitari hanno salutato la squadra della piuma allo Stadio Olimpico di CU, durante il quarto giorno.

Dopo aver preso il biglietto per Semifinali di Coppa di Lega Sanzioni adesso Puma Apparire a casa e ricevere Il gallo bianco di Queretaro Con lo slogan di vincere dopo Sei partite in campionato Senza conoscere la vittoria, oltre a scalare la classifica dopo un inizio nuvoloso. Se ottengono i tre punti, saranno in grado di interrompere la serie negativa e correre alla ricerca di una campagna migliore.

90 minuti dopo, Università Hanno mostrato il loro scarso livello di calcio, oltre alla loro incapacità di far male a Queretaro Che è venuto da più a meno in questo torneo Apertura 2021. La squadra di Andres Lelini non dà niente, anche quando ha provato a pressare in partita.

poi in obbiettivo Vi lasciamo tutta l’azione del gioco:

DINENNO ha preso una scarpa

AY, Queretaro

Buon acronimo di Julio Gonzalez

Vicino a NICO

Dinino era il bersaglio

Hanno preso la palla da Muzu

Punizione per Queretaro

Annullato… nessuna penale

di Julio Gonzalez

Vicino a Sebastian Sociedo

SOSA ha ottenuto l’obiettivo

Soseido Approfondimenti

Hanno annullato un gol di Queretaro

direttamente in giardino

FAVIO Alvarez ha fallito

FAVIO ÁLVAREZ . è stato squalificato