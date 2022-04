Apertura del Safe Space LGBTQ a Osaka

Questo mese è stato aperto a Osaka un centro che funge da spazio sicuro per l’incontro della comunità LGBT e di altre minoranze sessuali.

Gestito dall’organizzazione no profit Nijiiro Diversity, il Pride Center Osaka offre un professionista di consulenza in loco non solo alle persone gay, ma anche ai loro genitori e alle persone che li circondano.

Il gruppo afferma che molte persone LGBT e altre minoranze sessuali si sentono isolate in mezzo alla pandemia di coronavirus e che vuole “creare un luogo in cui le persone si sentano autorizzate a essere se stesse”.

Il centro si trova in un edificio per uffici a Kita Ward, vicino alla stazione Temabashi della Keihan Electric Railway. All’interno, le pareti sono bianche, mentre le bandiere arcobaleno sono appese alle finestre per dire alla gente “siamo qui”. Il bagno comprende un fasciatoio per le persone che non possono indossare i vestiti che vogliono all’esterno.

Altri servizi includono una piccola biblioteca che offre libri illustrati e altri oggetti, che chiunque può visitare.

Anche l’edificio del governo della prefettura di Osaka e il centro commerciale L-Osaka sono raggiungibili a piedi, il che significa che gli uffici di consulenza per il supporto sociale e i servizi governativi sono nelle vicinanze.

Secondo Nijiiro Diversity, problemi tra cui la chiusura di club e bar causati dalla pandemia in cui le persone LGBT si sono sentite a proprio agio a riunirsi significano che hanno meno opportunità di condividere i loro problemi insieme.

“Sebbene la parola LGBTQ sia ampiamente conosciuta ora, le difficoltà che le persone affrontano nel vivere la propria vita rimangono invariate”, ha affermato Maki Muraki, fondatore e direttore di Nejiro Diversity. “Anche molte persone stanno attraversando un momento difficile con il coronavirus”.

Muraki ha aggiunto che vuole che i visitatori si sentano a proprio agio nel centro e “si sentano vivaci”.

https://japantoday.com/category/national/lgbtq-safe-space-opens-in-osaka

categoria: Giappone