Apertura in Europa segnata da correzioni!

L’inizio della seduta odierna nel vecchio continente arriva con un sensibile deterioramento del sentiment degli investitori. I principali benchmark europei perdono in base agli indizi Verbale della riunione del FOMC di ieri, che ha confermato che la decisione di sospendere l’aumento dei tassi di interesse statunitensi è stata temporanea e che è probabile che riprenda un ulteriore inasprimento. Il DAX/DE30 tedesco sta attualmente perdendo quasi l’1%, il FRA40 francese è in calo dell’1,5% e l’EU50 europeo è in calo dell’1,25%.

Il DE30 tedesco rompe al di sotto del limite inferiore del suo trend rialzista e scende nella zona bassa di fine giugno. Fonte: xStation 5

Prezzi dei principali indici europei. Fonte: Bloomberg

