Apophis Astrioda | Preoccupati per l’asteroide Apophis: la nuova missione spaziale per rilevarlo

IL Scienziati di astronomia Ho calcolato tutti i percorsi Oggetti vicini alla Terra È noto che è escluso che A La sua collisione con l’asteroide Apophis Può essere deviato e reindirizzato verso la Terra.





Quando fu scoperto per la prima volta nel 2004, Apophis fu identificato come uno degli organismi Gli asteroidi più pericolosi Perché c’era il rischio che colpisse il suolo. Ma la valutazione dell’impatto è cambiata nel corso degli anni dopo che gli astronomi hanno rintracciato Apophis, noto anche come Apophis Asteroide 99942Una volta determinata meglio la sua orbita, divenne chiaro che era sulla buona strada per perdere il nostro pianeta.

Cambia l’orbita

Il nuovo studio condotto da un astronomo Università Paul Wegert occidentale pose Cosa potrebbe succedere Se orbita Apophis cambierà dopo la collisione con un altro asteroide.

Apophis, un oggetto vicino alla Terra (NEO), ha un diametro stimato di circa 335 metriÈ famoso per il suo arrivo passa vicino alla terra, Previsto per il 2029 e il 2036. Si prevede che percorrerà una distanza di circa 37mila chilometri Il 13 aprile 2029 senza rischio di impatto.





Mentre gli scienziati avevano deciso da tempo che l’asteroide non avrebbe colpito la Terra, Weigert e il suo collaboratore decisero Benjamin Hayat, dell’Università di Waterloo, ha calcolato attentamente le traiettorie di 1,3 milioni di asteroidi conosciuti nel sistema solare per escludere la possibilità che possa trattarsi di Apophis, quello osservato ed elencato. Tabella dei rischi della NASAPotrebbe collidere con un altro asteroide, reindirizzando il suo percorso pianificato verso la Terra.

Collisioni

“Abbiamo calcolato le traiettorie di tutti gli asteroidi conosciuti utilizzando simulazioni computerizzate dettagliate del nostro sistema solare e valutato la possibilità che si verifichi un evento così improbabile”, afferma in una nota Weigert, professore di fisica e astronomia. “Fortunatamente non si prevede che tali collisioni si verifichino”.

Risultati che sono stati accettati daGiornale di scienze planetarie’è ora disponibile sul server arXiv prestampa.

“Considerando la vicinanza di Apophis alla Terra, esiste una possibilità Il rischio di deviare dal percorso attuale Può avvicinare Apophis a lui Ci colpiscono“In teoria, un altro asteroide in collisione con Apophis potrebbe causare una tale deflessione, il che ci motiva a studiare questo scenario, non importa quanto improbabile”, ha spiegato Hyatt, uno studente universitario di Waterloo che ha contribuito a questa ricerca per due estati.





Nuova missione per monitorare Apophis

IL Quale (Agenzia spaziale europea) verrà inviato a Astronave di Ramses Incontrare Apophis prima che attraversi la Terra per osservare come COSÌ L’asteroide di passaggio La gravità del nostro pianeta. Attraverso un comunicato dell’Agenzia spaziale europea Ha detto: “Si prevede che le forze di marea sulla Terra cambieranno lo stato di rotazione dell’asteroide e potenzialmente porteranno a terremoti e movimenti del suolo”. La nave deve iniziare il suo viaggio alle aprile 2028 Per arrivare ad Apophis Febbraio 2029. Questa missione aiuterà gli scienziati a saperne di più su come l’asteroide cambia la sua fisica a causa di forze esterne. Si prevede inoltre che si otterrà “una maggiore conoscenza sulla formazione e l’evoluzione del sistema solare”.

Serpente demoniaco

Weigert e Hiatt hanno identificato i passaggi più vicini tra gli asteroidi conosciuti e Apophis per il monitoraggio futuro per mantenere la consapevolezza della situazione e migliorare le loro orbite, ma il rischio complessivo che Apophis entri in collisione con un asteroide noto è quasi nulla.

Apophis prende il nome dal serpente demoniaco che incarna il male e il caos nell’antica mitologia egiziana.