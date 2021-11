Apple aggiorna Shazam per altre canzoni

Come sai, Shazam è lo strumento di ricerca di canzoni più popolare, quello che è con noi da molti anni in vari formati. C’è stato un tempo in cui gli operatori ci offrivano questo servizio, con il conseguente aumento della bolletta, in modo che dai nostri cellulari potessimo riconoscere una canzone che stava suonando in quel momento. Ma tutto si è evoluto nei nostri telefoni, che ora possono farlo nel modo più semplice possibile grazie ad app come questa. Hai mai notato che Shazam trova alcune canzoni più difficili del solito, nelle ricerche che possono richiedere molto tempo, e alla fine non danno alcun risultato positivo. Una mela Vuole porre fine a questi problemi, ecco perché sta aggiornando la sua app di ricerca di brani per essere più efficiente nella ricerca.

Nuovi algoritmi per essere un cacciatore di canzoni migliore

L’app di riconoscimento dei brani ha ricevuto molti aggiornamenti negli ultimi anni, in particolare Da quando è stato acquistato da Apple nel 2018e si integrano anche in Apple Music o Spotify. Apple ora promette che questa app sarà più efficiente che mai nella ricerca di brani. Qualcosa che sarà possibile grazie alla nuova tecnologia di riconoscimento delle canzoni, più complessa e soprattutto efficace nel suo compito. Secondo Apple, Shazam ora può trovare più canzoni grazie a Sta provando più duramente e più a lungo. In questo modo, le sessioni di riconoscimento delle canzoni potrebbero essere un po’ più lunghe, ma a loro volta ci danno i migliori risultati, poiché ci vuole meno tempo per trovare quello che stiamo cercando.

Come attivare la modalità oscura di Shazam |

Quindi questi risultati dovrebbero essere immediatamente notati quando cerchiamo di nuovo le canzoni con il nostro telefono. Lo noteremo più spesso quando si tratta di un file La canzone può essere facilmente riconosciuta e ci vorrà meno tempo per farlo, come in quelle canzoni più difficili, che, sebbene avranno bisogno di più tempo, avranno più opzioni per finirle con successo, essendo consapevoli di ciò che stiamo ascoltando. Come sai, la sincronizzazione con Apple Music o Spoti di questa applicazione ci consente di aggiungere automaticamente alle nostre playlist quei brani che il telefono ha riconosciuto tramite l’applicazione, in modo che possiamo ascoltarli senza doverli cercare manualmente, ci vuole davvero cura di fare tutto l’applicazione.

Shazam si è evoluto molto negli ultimi anni, fino a quando non è stato completamente integrato nel sistema operativo, non solo su iOS, ma anche su Android, dove possiamo aggiungere scorciatoie al pannello delle scorciatoie rapide, o anche aggiungere una pallina mobile per riconoscere il canzoni che suonano in diverse app in quel momento. Certo, è una delle applicazioni più utili che possiamo installare sui nostri telefoni, sia Android che iOS. Quindi sai, tutt’altro che degenerato, Shazam ora può conoscere sempre meglio le canzoni che ascoltiamo ovunque, che vogliamo conoscere una volta per tutte. Aggiorna l’app per poter godere di questi nuovi algoritmi e giocare.